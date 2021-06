Prado salva los muebles y Fernández brilla en el MXGP de Rusia

La primera cita del MXGP 2021 acabó con sabor agridulce para los aficionados españoles. La gran esperanza en la categoría reina, Jorge Prado, dos veces campeón del mundo de MX2, sufrió sendas caídas y no pudo pasar del séptimo puesto en la general.

En cambio, Rubén Fernández, noveno en el MX2 2020, completó un domingo para enmarcar a lomos de su nueva Honda para ser el segundo mejor de la categoría pequeña, solo superado por el vigente campeón, el francés de KTM, Tom Vialle.

La traicionera pista rusa de Orlyonok, a las orillas del Mar Negro, complicó la vida a todos los pilotos, que llegaron al GP de Rusia tras muchos meses de parón competitivo en el Mundial. Jorge Prado logró colarse cuarto en los entrenamientos cronometrados para definir la parrilla de la primera manga y, como no podía ser de otra forma, se apuntó el primer Holeshot del año (primero en llegar a la primera curva).

Tras él, su compañero Tony Cairoli y el vigente campeón de MXGP, Tim Gajser, tuvieron que claudicar inicialmente hasta mitad de carrera. Entonces, el gallego de 20 años quedó algo frenado en una curva lenta y el esloveno pasó por fuera a ambas KTM.

Gajser empezó a abrir hueco y Prado quiso seguirle, pero en un salto entró de bajada y se fue al suelo. El lucense tardó en volver a la carrera y cuando lo pudo hacer estaba ya fuera de los puntos.

A partir de ahí, Gajser dominó cómodamente sobre Febvre y Cairoli, que lucharon por la segunda plaza, mientras el español consiguió remontar 15 posiciones en un circuito donde los adelantamientos no son fáciles para acabar noveno.

En la segunda manga, Prado repitió Holeshot, pero en la primera curva recibió un golpe en la rueda trasera y a punto estuvo de irse al suelo de nuevo. En el lance, perdió muchas posiciones junto a Gajser, mientras que Cairoli, Herlings y Febvre se escaparon al frente.

No obstante, los tres tocarían el suelo unas vueltas después, lo que aprovechó Gajser, con un ritmo imbatible, para remontar y apuntarse el doblete en la primera del año.

Prado volvió a recuperar posiciones, pero se fue al suelo de nuevo y solo pudo ser octavo en meta. Así, terminó el primer fin de semana con 25 puntos y séptimo en la general.

"Ha sido un día de muchos contratiempos, la pista estaba muy resbaladiza y me he caído en la primera manga. Después, en la segunda me han tocado por detrás y otra vez me ha tocado remontar. Ha sido un día duro porque en este circuito no es fácil adelantar, pero estoy contento porque lo he dado todo y porque salgo entero de un gran premio muy accidentado", comentó tras la carrera.

En MX2, en cambio, Rubén Fernández se lució de principio a fin. El joven gallego estuvo entre los mejores desde los primeros libres y sumó su primer podio de gran premio de su carrera deportiva en el Mundial.

En la primera manga, el vigués salió a tope y aprovechó las dos primeras curvas para marcar territorio y colocarse segundo tras Vialle El francés no dejó resquicios y Fernández se tuvo que conformar con el segundo puesto, delante de Van de Mosdijk.

En la segunda carrera, el español llegó a liderar, pero el vigente campeón de la categoría se abrió paso para imponer su ley y lograr el primer doblete del año. Fernández se fue al suelo mientras peleaba con Boisrame y Hofer, pero pudo mantener la tercera plaza y la segunda de todo el fin de semana.

La siguiente cita será en dos semanas en Matterley Basin (Gran Bretaña), el 27 de junio.

Así queda la general del MXGP 2021 tras el GP de Rusia

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 50 2 84 Jeffrey Herlings KTM 40 3 3 Romain Febvre Kawasaki 37 4 77 A. Lupino KTM 34 5 91 Jeremy Seewer Yamaha 31 6 19 Thomas Kjer Olsen Husqvarna 27 7 61 Jorge Prado KTM 25 8 41 Pauls Jonass GasGas 20

Así queda la general de MX2 2021 tras el GP de Rusia

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 28 Tom Vialle KTM 50 2 70 Rubén Fernández Honda 42 3 172 Mathys Boisrame Yamaha 40 4 39 Roan Van De Moosdijk Kawasaki 36 5 711 Rene Hofer Kawasaki 34 6 919 Maxime Renaux Yamaha 27 7 14 Jed Beaton Husqvarna 24 8 101 Matteo Guadagnini KTM 23