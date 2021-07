Prado logra su primera victoria del año y es top 3 de MXGP

El joven piloto gallego de 20 años se ha lucido este fin de semana en Loket (República Checa) en la quinta cita de la temporada 2021 del Mundial de Motocross y se ha llevado su primera victoria del año con todas las de la ley.

Ya en los entrenamientos clasificatorios de esta mañana se llevó el mejor registro, 1:43.056, superando en 0,106 segundos al francés Romain Febvre (Kawasaki) y en nueve décima al líder del Mundial, Tim Gajser (Honda HRC), que fue quinto.

En la primera manga, como no podía ser de otra forma, se llevó el Holeshot y puso por detrás a todos sus rivales. De hecho, Prado logró aguantar el tipo al vigente campeón del mundo y líder de la general, Gajser, que logró seguirle el ritmo. Después de liderar todas y cada una de las vueltas y sin ni un solo fallo, el español cruzó la meta con apenas medio segundo de ventaja. Febvre cerró el top 3... a 21,968 segundos. ¡Casi nada!

En la segunda manga, de nuevo Prado llegó el primero a la primera curva con su KTM, pero Tony Cairoli, su compañero en la marca austriaca, le superó antes de completar la primera vuelta y empezó a tirar con todo. El gallego llegó a ceder ante el empuje de Jeremy Seewer para caer al tercer puesto, pero resistió ante Glen Coldenhoff para cerrar el top 3.

Ese tercer lugar le dio la victoria general del GP de República Checa, la primera del año, y le coloca entre los tres mejores del campeonato, a 17 puntos del liderato y a seis del segundo puesto de Cairoli.

"Ha sido un día perfecto, no puedo pedir más. Desde los entrenamientos me he encontrado muy bien en la pista, he arrancado bien en las dos mangas y he podido conseguir la victoria. En la primera he rodado muy a gusto, pero en la segunda estaba más rota la pista y he notado el cansancio, pero he podido dosificar para conseguir el objetivo", comentó un Prado exultante.

Jose Butrón completó su regreso al Mundial puntuando en la segunda manga gracias a su 19º puesto.

En MX2, Rubén Fernández (Honda) completó un gran fin de semana, tras ser cuarto en los entrenamientos clasificatorios por la mañana.

En la primera carrera logró acabar en esa misma posición, por detrás de Mattia Guadagnini, un recuperado Tom Vialle y Jed Beaton. En la segunda, solo pudo ser séptimo, mientras que el italiano de KTM se quedó a dos puntos del liderato en la general al llevarse la victoria del GP por delante de Maxime Renaux, el líder de la categoría, y un sorprendente Thibault Benistant.

Fernández se mantiene en la lucha por todo, a 14 puntos del liderato y a dos menos del segundo puesto.

La próxima cita será el MXGP de Flandes-Bélgica, en Lommel, el 1 de agosto.

Así queda el Mundial de MXGP 2021 tras el GP de República Checa

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 243 Tim Gajser Honda HRC 194 2 222 T. Cairoli KTM 183 3 61 Jorge Prado KTM 177 4 3 Romain Febvre Kawasaki 174 5 91 Jeremy Seewer Yamaha 151 6 84 Jeffrey Herlings KTM 143 7 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 140 8 41 Pauls Jonass GasGas 119

Así queda el Mundial de MX2 2021 tras el GP de República Checa

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 959 Maxime Renaux Yamaha 179 2 101 Matteo Guadagnini KTM 177 3 70 Rubén Fernández Honda 165 4 172 Mathys Boisrame Kawasaki 149 5 93 Jago Geerts Yamaha 146 6 14 Jed Beaton Husqvarna 142 7 198 Thibault Benistant Yamaha 140 8 711 Rene Hofer KTM 137