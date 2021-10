Prado se luce ante 10.000 aficionados en Madrid

La fiesta del Motocross en el intu Xanadú (Arroyomolinos) fue un auténtico éxito este fin de semana. Más de 10.000 personas se dieron cita en las gradas para animar a los pilotos, entre los que Jorge Prado puso la guinda este domingo.

El piloto gallego de 20 años se metió ya en la cronometrada entre los cuatro mejores, pero el show comenzó en los primeros metros de la primera carrera. Prado se anotó otro Holeshot más a su colección particular y lideró durante varias vueltas.

Pero el segundo en la general, Romain Febvre (Kawasaki), no iba a permitir que el piloto local arrasara como en 2020 y le pasó tras una bonita batalla en la vuelta 9. El español pudo mantener la segunda plaza, por delante de su compañero Jeffrey Herlings.

En la segunda manga, Prado volvió a dar espectáculo en la salida, llegando primero a la primera curva, pero con Herlings pegado a su rueda trasera. Nuevamente, en la vuelta 9, el holandés logró pasar a su compañero y el gallego perdió también posición con el vigente campeón de la especialidad, Tim Gajser (Honda HRC). El tercer puesto en la segunda manga le valió para ser segundo en la general del fin de semana, por detrás de Herlings y delante de Gajser.

“Me ha encantado la carrera. Nunca he visto una cosa así en mi vida. Tanta gente siguiéndome, gritándome… Esperaba fans, pero no tanto como lo que he visto hoy aquí. Ha sido genial estar de nuevo en el podio", comentó Prado tras la segunda manga.

El español sigue cuarto de la general, a 65 puntos del liderato y a 50 del top 3. El también español José Butrón logró puntuar, al ser 19º en la segunda carrera.

En MX2, el español Rubén Fernández salió en 10ª posición a la primera manga y, aunque se quedó atrás en los primeros metros, remontó para acabar séptimo. Tom Vialle (KTM) volvió a imponerse por delante del líder de la general, el también francés Maxime Renaux, y del italiano Mattia Guadagnini. En la segunda carrera, Fernández se colocó quinto en la octava vuelta y logró acabar en esa misma posición tras una gran manga. Renaux se anotó la victoria del fin de semana tras una dura batalla con Vialle y Jed Beaton fue tercero.

La próxima cita del Mundial de Motocross 2021 será el MXGP de Trentino, el próximo domingo, 24 de octubre, en la primera de las tres pruebas consecutivas en el circuito de Pietramurata.

Así queda el Mundial de MXGP 2021 tras el GP de España

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 84 Jeffrey Herlings KTM 505 2 3 Romain Febvre Kawasaki 493 3 243 Tim Gajser Honda HRC 490 4 61 Jorge Prado KTM 440 5 222 Tony Cairoli KTM 419 6 91 Jeremy Seewer Yamaha 373 7 41 Pauls Jonass GasGas 352 8 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 302

Así queda el Mundial de MX2 2021 tras el GP de España

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 959 Maxime Renaux Yamaha 535 2 93 Jago Geerts Yamaha 427 3 101 Matteo Guadagnini KTM 426 4 28 Tom Vialle KTM 417 5 14 Jed Beaton Husqvarna 395 6 711 Rene Hofer KTM 364 7 198 Thibault Benistant Yamaha 362 8 74 Kay de Wolf Husqvarna 331 9 70 Rubén Fernández Honda 292