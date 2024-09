MXGP Turquía: Jorge Prado gana y mantiene vivas sus opciones

Jorge Prado se aferra a sus opciones de revalidar el título del Mundial de Motocross. El piloto español llegaba al Gran Premio de Turquía de este fin de semana con la necesidad de recortar puntos a su rival por la corona, Tim Gajser, ante el inminente final de esta temporada 2024. Y lo ha hecho de la mejor manera.

El de GasGas venció este domingo en el circuito de Afyonkarahisar, con 45 puntos totales después de ser tercero en la primera manga y de ganar la segunda. Así, este domingo le ha recortado cinco tantos al esloveno de Honda, que ha sido segundo con 40 puntos. De cara a las dos últimas citas de la presente campaña, en China y en Castilla La Mancha, Prado queda con una desventaja de 14 puntos en la general, cuando quedan 120 en juego.

De esta forma, el de Lugo buscará de todas las maneras posibles mantener la placa roja un año más. Prado venía de ceder unos puntos importantes en la carrera anterior, en Suiza, debido a un problema físico, pero pudo resarcirse en la pista turca y subir a lo más alto del podio.

Se preveía que el circuito de Afyon pudiera ser un trazado teóricamente favorable a Gajser, pero un Prado rebosante de ambición consiguió darle la vuelta a los pronósticos y echarle toda la pimienta del mundo a este final de campeonato. Tras un segundo puesto en la manga clasificatoria del sábado, por detrás de su rival, el #1 supo mantener a raya al de Honda para dar un importante paso en la pugna por el título.

En la primera manga, el suizo Jeremy Seewer salió primero y cogió la ventaja suficiente para lograr una sorprendente victoria, mientras el francés Maxime Renaux amargaba la existencia de un Prado que intentó adelantarle en numerosas ocasiones sin conseguirlo. El español entraba en meta apesadumbrado porque dos problemas ajenos a su pilotaje, con sus pantalones y con sus gafas, le habían impedido rodar al máximo. A pesar de ello, su rival había quedado por detrás, en cuarta posición.

En la última manga, Prado consiguió su 15º holeshot en la temporada, y la carrera tuvo poca historia. Rodó a su ritmo, sin cometer fallos y sin dejar que Gajser pudiera enseñarle la rueda. El esloveno quedó segundo y Herlings fue tercero. En el podio, el lucense estaba ilusionado con el resultado: "Feliz con la victoria. La primera manga ha sido muy complicada, porque en la primera vuelta se me soltó el cierre del pantalón y en los últimos diez minutos se me salió la lente de las gafas. En la segunda, en cambio, he salido primero y he podido mantenerme delante de Gajser en todo momento, y ganar con un buen ritmo. Súper contento con la victoria, reducimos la distancia en el campeonato y a seguir...", finalizó. El campeonato seguirá el próximo fin de semana en Shanghái.