MXGP Letonia: Prado pierde el liderato tras un patinazo y una victoria

Un fin de semana más, la lluvia fue la gran protagonista en el MXGP, con una tormenta que dejó la pista en la que se disputó la ronda de Letonia en condiciones muy complicadas para los pilotos, completamente embarrada y claramente desfavorable para Jorge Prado, que tenía como objetivo mantener el liderato conseguido en Alemania.

Las inclemencias climatológicas hicieron que el piloto español jugase "a lo seguro". En la clasificación del sábado, Tim Gasjer (su rival por el título) salió primero y aguantó los ataques del piloto lucense para reducir a un punto la ventaja que tenía Prado en ese momento.

En la primera manga, el de GasGas consiguió su décimo holeshot, pero tras él estaban Herlings y Gajser esperando cualquier mínimo error en unas condiciones cada vez más cambiantes. El español volvió a apostar por ser cauto y cedió ante ambos, hasta que sufrió un patinazo que le hizo caer al suelo e inevitablemente perdió varias posiciones. Pese a esa caída, Prado remontó y acabó séptimo.

Herlings, Gajser y Coldenhoff ocuparon las tras primeras posiciones en esa primera manga.

En la segunda manga las condiciones ya eran más favorables para Jorge y no perdonó en un trazado ya mucho más seco para dominar de principio a fin y llevarse la victoria, por delante de Gajser y Herlings.

"Ha sido una pena porque el sábado vi que tenía la velocidad para estar delante. En la primera manga estaba encontrando mi ritmo cuando iba tercero, pero me han hecho aquaplaning las dos ruedas, he patinado y me he ido al suelo", explicó el piloto de GasGas.

"La segunda manga ha sido distinta, he rodado a mi ritmo, concentrado y sin fallos para conseguir una victoria de la que estoy muy contento. Ahora espero recuperar la placa roja pronto", añadió.

Esas últimas palabras de Jorge Prado hacen referencia a que Tim Gajser (454 puntos) vuelve a ser el líder del campeonato tras intercambiar posiciones por segundo fin de semana consecutivo, pero con sólo cuatro puntos de ventaja sobre el español, a falta de todavía 11 pruebas por disputarse en lo que probablemente será una lucha reñida hasta el final.

La acción volverá la próxima semana, con la décima prueba en la mítica pista de Maggiora Park en Italia, que significará el ecuador de la temporada 2024 del MXGP, con todo en juego y al rojo vivo.

