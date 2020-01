Madrid será la sede del regreso de España al MXGP

A mediados de octubre, Youthstream (organizador del MXGP) hizo oficial su calendario, en el que incluía una cita en España, pero sin confirmar la ubicación exacta. Después de intensas negociaciones, el Mundial de Motocross ha anunciado este jueves que el regreso de nuestro país al campeonato se producirá en un circuito de la Comunidad de Madrid.

Después del fugaz evento en Red Sand en 2018, España cayó de nuevo del calendario para 2019. Los dos títulos consecutivos de Jorge Prado en MX2 han tenido mucho que ver en el regreso y tal y como comentó el presidente de la Federación Española de Motociclismo hace unos meses, las negociaciones estaban avanzadas.

El trazado de terreno duro se instalará en el centro comercial intu Xanadú, en Arroyomolinos, a 22 kilómetros de la capital, donde, del 18 al 19 de abril, el MXGP 2020 disputará su quinta cita. Esta será la primera vez en toda su historia que Madrid albergue un evento del Mundial de Motocross. El lugar cuenta con buena cantidad de plazas de aparcamiento y las instalaciones acogen miles de personas diariamente.

España ha firmado por tres temporadas con Youthstream, pero no queda claro si las otras dos citas se celebrarán en la misma ubicación o si esta irá rotando. Además, el EMX125 y el WMX actuarán de teloneros del MX2 y el MXGP el fin de semana de mediados de abril. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid y al soporte ofrecido por la Real Federación Española de Motociclismo y la Federación Madrileña de Motociclismo.

"Ya está marcada en mi calendario como una de las fechas más importantes del año", dijo Jorge Prado, bicampeón del mundo de MX2, que actualmente sigue recuperándose de una lesión durante el invierno y que debutará en MXGP esta temporada. "Me han dado la noticia y no lo podía creer, para mí es importantísimo tener una carrera en casa, rodeado por mi público. Además me han contado los detalles de la carrera y tiene muy buena pinta lo que se está preparando".

La temporada 2020 empezará más tarde de lo habitual, con el MXGP de Gran Bretaña abriendo el calendario el 1 de marzo. Esta será la primera vez desde 2012 que un evento europeo da inicio a la campaña.

El calendario oficial del Mundial de Motocross 2020

Fecha Gran Premio Circuito 1 de marzo Gran Bretaña Matterley Basin 8 de marzo Holanda Valkenswaard 22 de marzo Patagonia-Argentina Neuquen 5 de abril Trentino Pietramurata 19 de abril Arroyomolinos 26 de abril Portugal Agueda 10 de mayo Francia Saint Jean d'Angely 17 de mayo Italia Maggiora 24 de mayo Alemania Teutschenthal 7 de junio Rusia Orlyonok 14 de junio Letonia Kegums 28 de junio Jakarta 5 de julio Palembang 26 de julio República Checa Loket 2 de agosto Bélgica Lommel 16 de agosto Suecia Uddevalla 23 de agosto Finlandia Iitti-KymiRing 6 de septiembre Turquía Afyonkarahisar 13 de septiembre China Por confirmar 20 de septiembre Italia Imola 27 de septiembre Motocross of Nations Ernée

