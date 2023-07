MXGP Finlandia: Jorge Prado segundo con victoria de Febvre

El guion que se está siguiendo esta temporada entre Jorge Prado y Romain Febvre volvió a repetirse. Durante todo el fin de semana se vieron ataques por parte del francés, defensas del piloto del GasGas Factory Racing y contraataques de este último en cuanto tenía la oportunidad. Febvre acabó ganando en Finlandia, pero con un segundo puesto del español, quien también ganó algunas de las mangas, por lo que logró minimizar al máximo la pérdida de puntos, quedándose a un total de 98 puntos de distancia en la general del campeonato de MXGP.

En la primera manga Prado salió segundo tras Seewer, aunque no tardaría en verse superado, tanto él como el suizo, por Febvre. Siendo la pista estrecha y poco complicada, durante el resto de la manga no hubo más cambios de posición.

Este comportamiento se mantuvo durante la segunda manga, aunque esta vez fue el español quien hizo el holeshot, manteniendo las distancias con Febvre, Coldenhoff y Herlings, quien reaparecía tras su lesión. El gallego se mostraba eufórico tras la victoria en la manga.

"En la primera manga no he podido encontrar el hueco para adelantar a Seewer, pero en la segunda he salido mejor y he rodado a gusto y con buen ritmo para llevarme la victoria a casa".

"Era un circuito estrecho pero divertido y al final hemos conseguido el objetivo de mantener la ventaja e ir reduciendo pruebas en el calendario. Ahora tenemos una semana para recuperar y afrontar con muchas ganas las últimas cinco carreras".

La otra cara de la moneda del gran premio fue Rubén Fernández, quien sufrió una aparatosa caída mientras rodaba en quinta posición. El piloto de Vigo había adelantado a Jeffrey Herlings por el exterior, cuando perdió el control de su Honda en un salto, cayendo a la tierra y teniendo que ser atendido en la propia pista. Pese a que la cosa quedó en solo un susto, el piloto decidió no salir a pista en la segunda manga.