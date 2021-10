Jorge Prado: "El MXGP de España es la ocasión perfecta; voy a darlo todo"

Jorge Prado (Lugo, 2001) será el centro de atención este próximo fin de semana en el circuito del intu Xanadú en Arroyomolinos (Madrid), donde consiguió un doblete el año pasado, y llega en plena lucha por el título de MXGP 2021.

Sus últimos días han sido un tanto ajetreados. Ganó la primera manga en Alemania, chocó en el aire con Jeffrey Herlings, fue evacuado al hospital donde le intervinieron para cerrarle una profunda herida, viajó a Bélgica a recuperarse, se armó de valor y pundonor para ir a correr a Francia y sumar unos puntos importantes...

Después de 12 grandes premios peleando con los mejores por el título más caro de los últimos años, el tres veces campeón del mundo afronta la semana que tenía marcada en "fosforito" en su calendario con la motivación intacta, a pesar de todo lo sufrido.

"Lo dije a principios de año y lo sigo diciendo, sueño con ganar en Madrid como hice el año pasado, pero esta vez ante mi público, con las gradas llenas de aficionados. Sé que va a ser difícil, pero espero llegar totalmente recuperado y voy a hacer todo lo posible para no defraudar a los fans", apunta el español.

El Mundial llegó por primera vez a la Comunidad de Madrid hace un año, pero la pandemia evitó que el doblete de Prado se celebrara con la fiesta que la ocasión requería. Esa fiesta pendiente llega este fin de semana cuando la caravana del Campeonato del Mundo aterrice en las instalaciones de intu Xanadú para disputar una de las carreras que más expectación ha despertado en los últimos tiempos y ante la que Prado se siente confiado.

"El año pasado fue muy extraño, aunque gané, no sentía estar en una carrera, parecía que estaba entrenando porque faltaba el público, pero este año va a ser distinto con el ruido de la afición que siempre te da un plus. Me lo puedo imaginar, los cinco mejores del mundo compitiendo y la afición gritando, puede ser el mejor gran premio del año y yo voy a darlo todo", añade.

"La presión de tener que ganar siempre te afecta a los nervios, pero creo que son nervios buenos. Va a ser un día histórico y para cualquier piloto ganar en su país es lo máximo, es la ocasión perfecta".

Cuando se le pregunta qué tiene el circuito de Arroyomolinos que tan bien se adapta a sus características, responde: "Es verdad que el año pasado me adapté muy bien y me salió un día perfecto, quizás por eso se pueda decir que me va bien el circuito. Es un trazado no muy rápido, pero muy técnico, con muchas roderas, diferentes opciones de trazada y saltos muy grandes. El terreno es muy bueno para este deporte, es una pista muy especial en la que hay que estar tranquilo para poder rodar deprisa".

Prado, además, deja claro que si tuviera que apostar lo haría por sí mismo: "Yo siempre apuesto por mí, sino no me levantaría para ir a entrenar cada día. Estoy contento por vivir esta experiencia luchando de tú a tú contra todos estos campeones y es un orgullo competir contra pilotos con ese palmarés como Tony Cairoli, estando todos al 100%".

"Jeffrey tiene mucho nivel. Necesita rodar mucho en el circuito y cada vez va cogiendo más confianza y va más rápido, por eso sus finales de manga son siempre buenos. Gajser es también rápido, pelea mucho, pero falla algo más. Cairoli también tiene un final de manga muy bueno, empieza lento y va aumentando ritmo porque es un atleta muy fuerte. Febvre falla más veces, pero ha mejorado mucho este año".

Sobre el polémico accidente con su compañero en KTM Jeffrey Herlings, el español asegura que le sorprendió enormemente.

"Después de una última vuelta igualados entré vencedor en meta y me dejé llevar en el salto. La rodera exterior me sacó hacia dentro de la pista, fue un fallo porque me relajé, ya que no pensé que Jeffrey iba a entrar tan fuerte en el salto y cuando lo vi ya no podía hacer nada", comenta.

"El motocross es un deporte individual de lucha uno contra uno, algo agresivo y por eso a veces hay contacto y situaciones complicadas, pero aunque tengamos la tensión lógica entre rivales es con corrección y respeto", concluye.