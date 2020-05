Jorge Prado y su plan especial para volver al 100% al MXGP

La temporada 2020 de Jorge Prado empezó a contrapié, tras romperse el fémur izquierdo durante el invierno (12 de diciembre) mientras entrenaba en el circuito de Malagrotta (Italia). El joven español, dos veces campeón del mundo de MX2 de manera consecutiva, tiró de épica para estar en la parrilla de salida de la primera cita del MXGP 2020, en Matterley Basin (Gran Bretaña), para debutar en la categoría reina.

Prado llegó a la primera cita tras una lucha contra el reloj y el joven gallego admite que se sintió lejos de su potencial aquel fin de semana, donde, no obstante, se coló en el top 10.

"Totalmente desentrenado, muy lejos de mi potencial. Es difícil evaluar porque estaba muy lejos de mi nivel. Pero creo que, si estoy bien físicamente y me encuentro bien con la moto, puedo estar luchando con los mejores. No me sentí muy cómodo porque tenía muchas molestias en la rodilla, pero también me sentí bien porque pude empezar la temporada. Pude luchar un poco con los mejores de MXGP", reconoce en una entrevista en la web de la Real Federación Española de Motociclismo.

Después vendría el MXGP de Holanda, en Valkenswaard, y allí Prado se empezó a gustar, colándose en el top 4 en la primera manga, para acabar 9º el fin de semana. Era 8 de marzo y la expansión del COVID-19 en Italia y otros países europeos hizo saltar las alarmas. La siguiente cita, Argentina, se aplazó y desde entonces le siguieron muchas otras.

Infront Moto Racing ha tenido que modificar sustancialmente el calendario 2020 que tenía previsto en los últimos dos meses y la semana pasada emitió el último borrador, hasta la fecha.

Este es el calendario provisional:

Prado tiene claro que la preparación física será clave en una segunda mitad de año, donde las carreras se sucederán semana tras semana y los viajes serán largos.

"El supuesto calendario está lleno de carreras. Competimos prácticamente todos los fines de semana y la forma física va a ser súper importante. Si queremos estar peleando para las posiciones delanteras, hay que estar muy preparados porque tenemos que llegar al máximo y mantenernos así todo el campeonato", dice.

"Hace más o menos tres semanas empezamos los entrenamientos con Carlos Coloma [referente del Mountain Bike español] y Mikel Zabala [preparador físico del equipo ciclista Movistar Team]. Me están ayudando mucho, ya que creo que puedo sacar mucho más de mí físicamente. Estamos siguiendo un plan de entrenamientos, sobre todo, basado en la rehabilitación y recuperación de la pierna lesionada y cuando la tengamos sana, le daremos prioridad a otros aspectos".

"Estoy súper contento de contar con ellos, porque son gente que tienen mucha experiencia y me van a ayudar a estar y llegar al 100% al retorno del Mundial".

Prado deja claro que su nueva moto, de 450 cc, es "totalmente distinta" de la 250 con la que competió en los últimos años, pero cree que se adapta mejor a su manera de pilotar.

"La 450 es muy exigente pero también lo era la 250. Son dos motos totalmente distintas. El estilo de conducción de una 450 es muy diferente a la 250. La 450 es una moto que me favorece porque soy un piloto bastante suave. Aprovecho muy bien su motor y físicamente no sabría decirte si cansa más o menos. Hay puntos en los que noto que cansa mucho más que la 250 y hay otros que, al tener más potencia, te puedes relajar un poco más", asegura.

En ese calendario provisional, el regreso de España al Mundial, tras un año de ausencia, está previsto para el 11 de octubre –tras posponerse la fecha inicial del 19 de abril–, un día antes de la festividad nacional, y Prado se muestra realmente ilusionado con su cita como local.

"Para mí es todo un orgullo poder tener un Mundial en casa, porque la mayoría de los pilotos tienen GP en su propio país y yo, siendo dos veces campeón del mundo, creo que merecía tener, no solo para mí, sino para todos los aficionados, un Gran Premio en España", apunta.

"Es una oportunidad también para los jóvenes y para el público, que sé que hay muchísimo aficionado al Motocross allí. Va a ser un GP espectacular. También que se celebre por varios años nos da esperanzas de que el MXGP pueda crecer en España, cosa que ya está haciendo, pero para todos es un honor tener un evento de estas características en nuestro país".

