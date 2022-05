Jorge Prado anuncia su baja para Maggiora debido a una lesión

Cargar el reproductor de audio

Después de un 12º puesto en Letonia, Jorge Prado descarta su participación en el Gran Premio de Italia, programado este fin de semana en Maggiora Park. Jorge Prado sufrió una dislocación de hombro tras un pequeño accidente mientras entrenaba la semana pasada, y aunque su hombro fue recolocado sin consecuencias, la falta de fuerza lo ha descartado de Maggiora.

No te pierdas nada: MXGP de Italia 2022: horarios, previa y cómo verlo

El piloto comunicó su baja para la cita italiana a través de un post en sus redes sociales, confirmando que se encuentra dando lo mejor de sí para volver a las arenas lo antes posible.

"No fue una caída muy grande, pero me disloqué el hombro. Un especialista me lo volvió a colocar lo más rápido posible y estoy agradecido por eso", informó el gallego.

"Estoy trabajando muy duro [para volver], la verdad, así que, solo quiero asegurarme de que puedo volver lo antes posible".

Está previsto que la lesión del piloto español sea evaluada de nuevo, concretamente en los días previos al Gran Premio de Cerdeña, programado el próximo 15 de mayo.

Jorge Prado se encuentra segundo en la clasificación del Campeonato Mundial de MXGP, por detrás de un Tim Gajser con 286 puntos en la clasificación.

"Es una pena que no pueda correr este fin de semana, soy segundo en el campeonato y en la lucha por el título... así que espero poder volver a encarrilar mi GASGAS en Cerdeña", agregó el joven gallego.

"Ojalá esté en Riola Sardo, siempre y cuando todo salga bien. Eso sería un gran logro para mí".

"Estoy trabajando muy duro para volver lo antes posible. El mundial es muy largo. Positividad y vamos a por todas", fueron las primeras palabras del joven gallego tras anunciar su baja para el MXGP de Italia.

Más sobre MXGP: Jeffrey Herlings: el amargo diagnóstico que repite la historia

Así está el mundial de MXGP 2022

Pos Piloto Puntos --- 1 Tim Gajser 286 47 47 47 45 50 50 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Jorge Prado 220 43 39 36 47 38 17 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Maxime Renaux 215 35 42 47 20 40 31 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Jeremy Seewer 187 40 34 20 30 36 27 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Glenn Coldenhoff 177 32 11 28 38 32 36 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Ruben Fernandez 163 17 31 26 27 24 38 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Brian Bogers 154 23 34 - 40 29 28 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Jeremy Van 140 23 25 28 23 27 14 - - - - - - - - - - - - - - - 9 Alberto Forato 124 28 13 17 24 12 30 - - - - - - - - - - - - - - - 10 Pauls Jonass 120 - 11 31 30 4 44 - - - - - - - - - - - - - - - 11 Ben Watson 101 18 15 18 13 18 19 - - - - - - - - - - - - - - - 12 Calvin Vlaanderen 96 19 13 - 28 15 21 - - - - - - - - - - - - - - - 13 Mitchell Evans 91 4 14 24 15 23 11 - - - - - - - - - - - - - - - 14 Jordi Tixier 90 5 18 24 8 20 15 - - - - - - - - - - - - - - - 15 Jed Beaton 82 30 10 18 11 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Henry Jacobi 77 15 11 19 7 7 18 - - - - - - - - - - - - - - - 17 Thomas Kjer 73 24 33 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Brent Van 61 13 15 - 6 13 14 - - - - - - - - - - - - - - - 19 Tom Koch 41 6 6 - 12 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Alvin Östlund 33 7 6 - 9 8 3 - - - - - - - - - - - - - - - 21 Hardi Roosiorg 20 2 - - 1 5 12 - - - - - - - - - - - - - - - 22 Alessandro Lupino 11 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 Nicolas Rolando 10 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 Valentin Guillod 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 Miro Sihvonen 8 - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - 26 Ivo Monticelli 7 - - - 3 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 27 Sergio Villaronga 6 - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Victor Dario 6 - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Tanel Leok 6 - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - 30 Humberto Martin 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Jorge Zaragoza 4 - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Marcos Trossero 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 Lautaro Toro 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 Agustin Carrasco 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 Pablo Galletta 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 Arminas Jasikonis 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 Nicholas Lapucci 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Benoit Paturel 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Ismaele Guarise 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 Charles Lefrancois 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 41 Francisco Cabarcos 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 Filippo Zonta 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -