Horarios y cómo ver el Motocross of Nations 2021

Es el evento de los eventos en el mundo del motocross internacional, donde se dan cita los mejores pilotos de cada país para representar sus colores y donde Francia había dominado en los últimos años, hasta que en 2019 Holanda cortó la racha. Después de su cancelación en 2020, vuelve a la palestra este fin de semana en Mantova (Italia), de 1950 metros.

Allí se darán cita en la 74ª edición de la prueba 99 pilotos que representarán a 33 países, entre ellos no estará Jorge Prado (KTM), que ha decidido no disputar la carrera no puntuable para el Mundial.

José Butrón (#25, KTM) en MXGP, Yago Martínez (#26, KTM) en MX2 y Ander Valentín (#27 Husqvarna) en Open serán los representantes españoles este fin de semana.

Holanda y Reino Unido parten como principales favoritos, aunque la incertidumbre de un evento como este, donde las categorías corren mezcladas en un total de tres mangas ofrecerá un espectáculo sin igual.

Horarios del Motocross of Nations 2021 (horario peninsular español)

Sábado 25 de septiembre

Libres MXGP - 10:00

Libres MX2 - 10:50

Libres Open - 11:40

Clasificatoria MXGP - 14:30

Clasificatoria MX2 - 15:30

Clasificatoria Open - 16:30

Domingo 26 de septiembre

Warm up, Grupo 1 - 10:05

Warm up, Grupo 2 - 10:25

Carrera 1 (MXGP + MX2) - 13:10

Carrera 2 (MX2 + Open) - 14:40

Carrera 3 (Open + MXGP) - 16:08

Dónde ver el Motocross de las Naciones 2021

Como viene siendo habitual en la temporada 2021, el Motocross de las Naciones se podrá seguir en Eurosport, que dará EN DIRECTO las tres carreras del domingo en su canal Eurosport 2.

Además, TV Galicia también retransmitirá en directo las tres mangas del domingo, con la esperanza puesta en el combinado español, donde no estará Jorge Prado.

Y la tercera opción que tienes para seguir todas las sesiones es el servicio oficial en streaming del campeonato, el MXGP TV.

Alineaciones por países del Motocross of Nations 2021

Países Bajos

#1 Glenn Coldenhoff (MXGP) | Yamaha

#2 Roan Van De Moosdijk (MX2) | Kawasaki

#3 Jeffrey Herlings (Open) | KTM

Bélgica

#4 Jeremy Van Horebeek (MXGP) | Beta

#5 Liam Everts (MX2) | KTM

#6 Brent Van Doninck (Open) | Yamaha

Reino Unido

#7 Ben Watson (MXGP) | Yamaha

#8 Conrad Mewse (MX2) | KTM

#9 Shaun Simpson (Open) | KTM

Estonia

#10 Gert Krestinov (MXGP) | Honda

#11 Jorgen-Matthias Talviku (MX2) | Husqvarna

#12 Harri Kullas (Open) | Yamaha

Francia

#13 Benoit Paturel (MXGP)| Honda

#14 Tom Vialle (MX2) | KTM

#15 Mathys Boisrame (Open)| Kawasaki

Alemania

#19 Maximilian Nagl (MXGP) | Husqvarna

#20 Simon Laengenfelder (MX2) | GasGas

#21 Henry Jacobi (Open) | Honda

Letonia

#22 Karlis Sabulis (MXGP) | Husqvarna

#23 Mairis Pumpurs (MX2) | Yamaha

#24 Toms Macuks (Open) | GasGas

España

#25 Jose Butron (MXGP) | KTM

#26 Yago Martínez (MX2) | KTM

#27 Ander Valentin (Open) | Husqvarna

Dinamarca

#28 Thomas Kjer Olsen (MXGP) | Husqvarna

#29 Mikkel Haarup (MX2) | Kawasaki

#30 Bastian Boegh Damm (Open) | KTM

Suiza

#31 Arnaud Tonus (MXGP) | Yamaha

#32 Mike Gwerder (MX2) | KTM

#33 Valentin Guillod (Open) | Yamaha

Noruega

#34 Hakon Fredriksen (MXGP) | Yamaha

#35 Kevin Horgmo (MX2) | GasGas

#36 Sander Agard-Michelsen (Open) | Yamaha

Eslovenia

#37 Luka Kutnar (MXGP) | KTM

#38 Jan Pancar (MX2) | KTM

#39 Peter Irt (Open) | Yamaha

Suecia

#40 Alvin Ostlund (MXGP) | Yamaha

#41 Isak Gifting (MX2) | GasGas

#42 Ken Bengston (Open) | Husqvarna

Italia

#46 Antonio Cairoli (MXGP) | KTM

#47 Mattia Guadagnini (MX2) | KTM

#48 Alessandro Lupino (Open) | KTM

Austria

#49 Michael Sandner (MXGP) | KTM

#50 Rene Hofer (MX2) | KTM

#51 Marcel Stauffer (Open) | KTM

Irlanda

#52 Jason Meara (MXGP) | Kawasaki

#53 Jake Sheridan (MX2) | KTM

#54 Stuart Edmunds (Open) | Husqvarna

Sudáfrica

#58 David Goosen (MXGP) | Husqvarna

#59 Camden Mc Lellan (MX2) | Husqvarna

#60 Tristan Purdon (Open) | KTM

Polonia

#61 Tomasz Wysocki (MXGP) | KTM

#62 Gabriel Chetnicki (MX2) | Suzuki

#63 Jakub Barczewski (Open) | KTM

Portugal

#64 Hugo Basaula (MXGP) | Kawasaki

#65 Luis Outeiro (MX2) | TM

#66 Marco Silva (Open) | KTM

Ucrania

#67 Dmytro Asmanov (MXGP) | KTM

#68 Mksym Kyenko (MX2) | Yamaha

#69 Semen Nerush (Open) | KTM

Brasil

#70 Gabriel Gutierres (MXGP) | Yamaha

#71 Enzo Lopes (MX2) | Honda

#72 Frederico Molina Spagnol (Open) | KTM

MFR

#73 Vsevolod Brylyakov (MXGP) | Honda

#74 Timur Petrashin (MX2) | KTM

#75 Evgeny Bobryshev (Open) | Husqvarna

República Checa

#76 Dušan Drdaj (MXGP) | KTM

#77 Jan Wagenknecht (MX2) | KTM

#78 Petr Polak (Open) | Yamaha

Islandia

#79 Eythor Reynisson (MXGP) | Yamaha

#80 Euiour Palmarrson (MX2) | Yamaha

#81 Mani Freyr Petursson (Open) | KTM

Lituania

#82 Karka Dovydas (MXGP) | Yamaha

#83 Erlands Mackonis (MX2) | KTM

#84 Arminas Jasikonis (Open) | Husqvarna

Croacia

#88 Luka Crnkovic (MXGP) | Honda

#89 Marko Tumbri (MX2) | KTM

#90 Matej Jargos (Open) | Kawasaki

Grecia

#91 Dimitrios Bakas (MXGP) | Yamaha

#92 Antonis Sagmalis (MX2) | Yamaha

#93 Panagiotis Palikas (Open) | Honda

Finlandia

#103 Miro Sihvonen (MXGP) | Honda

#104 Emil Weckman (MX2) | Honda

#105 Jere Haavisto (Open) | Kawasaki

Venezuela

#106 Carlos Badiali (MXGP) | KTM

#107 Lorenzo Locurcio (MX2) | KTM

#108 Raimundo Trasolini (Open) | KTM

Canadá

#109 Dylan Wright (MXGP) | Honda

#110 Jacob Piccolo (MX2) | KTM

#111 Tyler Medaglia (Open) | GasGas

Marruecos

#112 Amine Aitbella (MXGP) | KTM

#113 Saad Soulimani (MX2) | KTM

#114 Abdelhalim Soulimani (Open) | Husqvarna

Eslovaquia

#115 Pavol Repcák (MXGP) | KTM

#116 Thomas Kohut (MX2) | KTM

#117 Simon Jost (Open) | KTM

Bulgaria

#118 Maykal Grisha Ivanov (MXGP) | Husqvarna

#119 Nikolay Malinov (MX2) | KTM

#120 Petar Petrov (Open) | Honda