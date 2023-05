Es indudable que el motocross español vive un gran momento de forma en los últimos tiempos. En esta temporada 2023, Jorge Prado, bicampeón de la clase pequeña de MX2 en 2018 y 2019, es el líder de la clasificación general en la categoría reina de MXGP y defenderá la placa roja en el Gran Premio de España, que tendrá lugar este fin de semana en el circuito Intu Xanadú de Arroyomolinos. También estará allí Rubén Fernández, que está destacando con la Honda oficial.

Recuerda los horarios del GP de España 2023 de MXGP: MXGP de España 2023: horarios, previo y cómo verlo

Pero, más allá de ellos, el otro foco de este fin de semana en Madrid estará en Daniela Guillén. La piloto española está luchando por el Mundial Femenino, y a pesar de perder el liderato en la última carrera en Suiza sigue en la brecha: tercera, empatada a 85 puntos con Courtney Duncan, segunda, y a un punto de Lotte van Drunen, líder.

En los días previos a la carrera, Motorsport.com pudo hablar con la española sobre el campeonato y sus sensaciones. Empezó haciendo balance de la carrera de Suiza, reconociendo que no fue la más fácil para ella.

"La verdad es que ese Gran Premio fue un poco complicado para mí, porque el viernes estaba un poco mala, con fiebre, y no me encontraba muy bien, pero luego pudimos salvar la carrera. Yo creo que lo hicimos bien, con cabeza, para coger los puntos necesarios para el campeonato", dijo.

Sin embargo, la española está decidida a darlo todo: "Voy a por el Mundial. Ya se ve que hay mucho nivel porque estamos ahí tres pilotos a un punto del campeonato. Yo voy a ir a por el título, con cabeza cada carrera".

"Llevar la placa roja me daba muchos nervios, porque nunca la había llevado. Ahora que no la tengo es como si me hubiera quitado un peso de encima, pero claro, ahora la quiero. Sé en lo que tengo que mejorar y voy a hacerlo", añadió.

Además, la española valoró los cambios realizados en el trazado de Arroyomolinos para ganar en espectacularidad, que la piloto nos mostró gracias a algunas vueltas onboard. "Han hecho unos cambios en el circuito y la verdad es que me gustan mucho. Hay una nueva zona de 'dubbies' y un triple salto en bajada que están muy chulos. Yo creo que estas variaciones están bien porque así no es cada año el mismo circuito, y eso es divertido", comentó.

"Lo que yo viví el año pasado aquí fue increíble, no lo había vivido nunca. La afición española es la mejor, he ido a Suiza por ejemplo y no tiene nada que ver. Creo que aquí estamos muy locos. Cuando se hizo la carrera fue espectacular, para que podamos tener nosotros una carrera en casa", dijo además sobre sus ganas de cara a la carrera de casa.

Por último, la española hizo un recorrido sobre su experiencia hasta llegar a la cima del motocross femenino: "Es muy difícil [llegar hasta aquí] porque el motocross es un deporte en el que puede pasar de todo. Tanto caídas, lesiones, problemas en la moto... El camino es difícil pero este año vamos bien. Vamos pensando en el campeonato y haciendo cosas bien".

"Encima de la moto creo que lo sé hacer muy bien, tanto la conducción como gestionar las carreras. Ahora me falta más el físico, prepararme al 100 por 100 y ponerlo todo en el físico y en la alimentación", finalizó.