Cargar el reproductor de audio

Herlings ha vuelto a reencontrarse con su mejor versión en el Gran Premio de Cerdeña del MXGP 2023, disputado el último fin de semana de marzo en Riola Sardo. El neerlandés se anotó el oro en la general del fin de semana, pese a no haber vencido ninguna de las dos mangas, con Coldenhoff y Prado en el podio.

Victoria de Prado en la Carrera 1 del GP de Cerdeña del MXGP 2023

En la primera manga, Jeremy Seewer se hizo con el holeshot, aunque le duró poco la primera posición ante el empuje de Jorge Prado. El piloto gallego se puso en cabeza a los pocos vértices, y a partir de ese momento ya nadie fue capaz de pararlo. Por detrás, rodaban Glenn Coldenhoff, Jeffrey Herlings y Romain Febvre.

La arena de Riola Sardo no tardó en hacer de las suyas. Su primera víctima fue el propio Febvre, que se fue al suelo en el primer giro. Afortunadamente para el francés, logró reincorporarse rápido y no perdió demasiadas posiciones.

No corrió la misma suerte Rubén Fernández. El también gallego, que venía de vencer el GP inaugural de la Patagonia-Argentina, no clasificó bien. Se colocó en octavo lugar en las primeras vueltas, pero cuando intentaba remontar se fue al suelo. El de Honda continuó en carrera en 22º lugar, pero no tardó en volver a besar el suelo, esta vez en la cuarta vuelta y de forma definitiva.

Prado supo administrar su ventaja, llegando a contar con cinco segundos de margen sobre el segundo clasificado. Cerraron las posiciones de honor Jeffrey Herlings, segundo, y Calvin Vlaanderen, tercero. Maxime Renaux, Glenn Coldenhoff y Jeremy Seewer completaron el Top6.

Victoria de Coldenhoff en la Carrera 2 del GP de Cerdeña del MXGP 2023

El piloto lucense echó de menos su buena salida en la segunda manga, cuando perdió posiciones, al igual que Rubén Fernández.

Prado se mantuvo en la lucha por la quinta plaza con Renaux y Vlaanderen, lejos de la cabeza. Herlings, mientras tanto, fue capaz de adelantar a ese trío y dar caza a los líderes, aunque no fue capaz de alcanzar la posición preferente.

Finalmente, Glenn Coldenhoff se anotó la victoria en la prueba vespertina, por delante del neerlandés y de Renaux. Febvre cruzó meta en cuarto lugar, con Vlaanderen, Prado y Seewer por detrás. Rubén Fernández logró escalar hasta la 11ª posición.

Herlings gana el GP de Cerdeña 2023; Prado continúa líder de la provisional

Así las cosas, la victoria fue para Jeffrey Herlings, con Glenn Coldenhoff y Jorge Prado en el podio. Renaux, Vlaanderen, Seewer, Febvre, Van doninck, Forato y Jonass completaron el Top10 de la general del gran premio.

Prado vuelve a casa más líder de la clasificación provisional, con 100 puntos en su casillero. Herlings le sigue de cerca, con 93 unidades, mientras que Renaux marcha tercero con 78. Rubén Fernández, que solo sumó 15 puntos en la cita italiana, cae a la séptima plaza, con 63.

Resultados del GP de Cerdeña del MXGP 2023

Pos Nr Piloto Nat. Moto Carrera 1 Carrera 2 Total 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 22 22 44 2 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 16 25 41 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 25 15 40 4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 18 20 38 5 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 20 16 36 6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 15 14 29 7 3 Febvre, Romain FRA KAW 10 18 28 8 32 Van doninck, Brent BEL HON 12 13 25 9 303 Forato, Alberto ITA KTM 13 12 25 10 41 Jonass, Pauls LAT HON 9 11 20 ¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!