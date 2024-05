MXGP Portugal: Prado pierde el liderato del Mundial tras dos caídas

Gran Premio de Portugal de MXGP para olvidar para Jorge Prado. El español llegaba a Águeda en un estado de forma inmejorable, con pleno de victorias en las cuatro primeras citas de 2024, pero las careras en territorio luso de este domingo fueron un frenazo para él. Y es que el #61 sufrió dos caídas en las dos mangas disputadas, terminando 15º la primera y 12º la segunda. Así, Prado ha perdido el liderato de la general, que ahora es para Tim Gajser por 14 puntos (252 a 238). Sin embargo, el esloveno, con otro incidente en la Race 2, no se llevó la victoria general, sino que fue para su compañero de marca Pauls Jonass.

El día en Águeda para el Gran Premio de Portugal arrancó con bastante lluvia, lo que dejó la pista embarrada. Las condiciones se convirtieron así en un reto para los pilotos, mayor del que ya es de por sí la práctica del motocross.

En la salida de la primera manga, Jorge Prado, que había sido séptimo en la carrera de clasificación del sábado, llegó a ser tercero, pero tras las primeras curvas quedó relegado a la quinta plaza. Tim Gajser se colocó en cabeza, delante de Jeffrey Herlings y de Romain Febvre. No llegó a terminar la primera vuelta y Herlings ya atacó al esloveno de Honda para ponerse primero, aunque éste le respondió y recuperó la plaza, mientras que Prado pasó a Pauls Jonass y se colocó cuarto.

Los giros iniciales se convirtieron en una batalla entre Herlings y Gajser. El neerlandés volvió a liderar, pero Gajser devolvió la maniobra al inicio de la tercera vuelta. Pero el de KTM no se quedó ahí y lanzó otro ataque de su arsenal.

Mientras esto tenía lugar, en la cuarta vuelta llegó un momento clave de la carrera: una caída de Jorge Prado. El gallego se fue al suelo sólo, en una bajada, lo que le retrasó enormemente en la clasificación. Tras lo sucedido paró para chequear la moto y cambiarse las gafas, enormemente embarradas, y salió a pista fuera del Top 20, a más de dos minutos de los pilotos que luchaban por la victoria.

Unos pilotos que seguían siendo Herlings y Gajser. El #84 aprovechó un pequeño fallo del #243 para tomar algo de ventaja de cara al ecuador de la carrera. Pero justo a 15 minutos del final, Gajser volvió a alcanzar a su rival para pasarle y recuperar la posición desde la que partía. Después, pudo abrir algo de hueco sobre Herlings... Hasta que el cinco veces campeón del mundo se paró en la novena vuelta, por problemas en su KTM y no pudiendo terminar la manga.

Así, Gajser se quedó solo delante para acabar ganándola, por delante de Pauls Jonass, Romain Febvre, que tuvo problemas en los últimos compases que le hicieron perder la segunda posición, Glenn Coldenhoff y Brian Bogers. Jorge Prado pudo aprovechar problemas de otros pilotos para acabar 15º, aunque eso no evitó que perdiera la placa roja de líder de la general a falta de la segunda carrera del domingo.

Y dos horas después, llegó la segunda carrera, con algo menos de barro por la ausencia de lluvia, aunque seguía habiendo mucho. Y lo cierto es que, desde el punto de vista de los intereses españoles, el guion fue aún peor que el de la primera manga.

Y es que Jorge Prado, a pesar de llevarse el Holeshot que le acreditó con la salida más rápida de la prueba, se fue al suelo pasadas unas curvas, y en este caso quedando algo dolorido tras el incidente. El lucense pudo levantar su GasGas, pero en la última posición y a casi un minuto de la cabeza de carrera. Además, también se fue al suelo Gajser en otro incidente.

Así, la delantera la ocupó Jeffrey Herlings tras los primeros compases, delante de Pauls Jonass, Romain Febvre, Cornelius Toendel y Jeremy Seewer. Gajser, por su parte, quedó fuera del Top 15, buscando la remontada. De hecho, tanto Gajser como Prado no tardaron mucho en ganar posiciones. En la cuarta vuelta de carrera, el esloveno ya estaba undécimo, mientras que el español era 16º.

Y tras ello, Prado no dio su brazo a torcer. El #61 aprovechó que Gajser no estaba cómodo y, mediada la carrera, aprovechó que estaba perdiendo ritmo para ganarle la posición, que en ese momento era la 14ª. Pero el de Lugo no se quedó ahí. Siguió tirando y en el sexto giro ya era undécimo.

Mientras tanto, por delante Herlings no tenía problemas y comandaba por casi 10 segundos sobre un Jonass que iba a por la victoria general. Tercero estaba Febvre, aunque en la décima vuelta tuvo algunos problemas en su Kawasaki que hicieron que perdiera la plaza frente a Toendel, piloto noruego de Kawasaki. Y fuera del Top 10, Prado trató de mantener el puesto pero volvió a verse rebasado por Gajser, devolviéndole a la P12.

Por delante, ya nada cambió. Herlings siguió volando hasta la victoria, seguido de Jonass, vencedor general, Toendel, Febvre, que trató de atacar al #17 en la parte final, y Seewer. Gajser acabó décimo, delante de Östlund, con Prado duodécimo. En la general del Mundial, Gajser es el nuevo líder, con 252 puntos, 14 más que Prado, con 238. Febvre es tercero, con 220, seguido de Herlings, con 198, y de Jonass, con 192.