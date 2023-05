MXGP España: Herlings arrasa en Arroyomolinos y Prado mantiene el liderato

Jeffrey Herlings vuelve a ser el mismo de antes de la lesión. El piloto neerlandés ganó arrasando este domingo las dos carreras y, por consiguiente, la clasificación global del Gran Premio de España de MXGP en el Intu-Xanadú Arroyomolinos y ya está a seis puntos en la general de un Jorge Prado que no tuvo su mejor día, finalizando cuarto. Sí destacó Rubén Fernández, subiéndose al podio como tercero, el mismo puesto que ahora ocupa en la general.

En la primera carrera, Jorge Prado no salió del todo bien a pesar de conseguir el mejor tiempo en la carrera de clasificación del sábado. Fue Jeremy Seewer quien se llevó el Holeshot para quedar por delante de Guadagnini, el piloto español y Jeffrey Herlings.

Herlings no tardó en enseñar sus cartas y pronto adelantó a Prado para colocarse tercero. Sin embargo, el líder del Mundial tiró de casta y consiguió ganar la posición de nuevo. Pero el neerlandés no se rindió y volvió a rebasar al gallego para colocarse definitivamente tercero. Por delante, Seewer comenzó a perder ritmo y pronto fue adelantado por Guadagnini, Herlings y Prado. El italiano quedó líder, pero no tardó en sentir detrás a un Herlings que empezó a mostrar un ritmo endiablado tras adelantar a Prado.

El de KTM siguió forzando y acabó batiendo a Guadagnini para finalmente ganar la primera manga con una amplia diferencia para sus rivales. Prado, por su parte, volvió a encontrarse algo más fuerte en la segunda mitad de carrera y consiguió superar a su compañero de marca para terminar segundo, a 8.7 segundos del #84. Por detrás, Rubén Fernández volvió a mostrarse sólido, en la línea de 2023, y sin errores pudo finalizar quinto, detrás de Coldenhoff y muy por delante de Forato.

Ya en la segunda carrera, Rubén Fernández fue precisamente quien cuadró una gran salida y, aunque se le escapó el Holeshot, sí le sirvió para colocarse por delante de Seewer, a quien ganó la posición después de una batalla inicial. Prado volvió a tener una salida complicada y, tras rodar sexto detrás de Herlings, pasó séptimo en la primera vuelta, aunque recuperó pronto la posición sobre Coldenhoff para perseguir a Paturel.

Fernández logró mantener la primera posición con el paso delas vueltas, por delante de un Guadagnini que pasó a Seewer pronto para colocarse a menos de 2 segundos del español antes del ecuador. Por detrás, Herlings comenzó a acechar a Seewer para adelantarle a 17 minutos del final. Prado, por su parte, siguió sufriendo. El #61 adelantó a Paturel, pero vio cómo el grupo delantero se le escapó por casi 5 segundos.

Fue a 12 minutos del final cuando Herlings lanzó su ataque definitivo, repitiendo un final de manga rapidísimo. Tras unos giros de pelea, el neerlandés consiguió superar a Mattia Guadagnini para colocarse segundo. Y en menos de una vuelta, el #84 también adelantó a Rubén Fernández para liderar e ir al doblete.

El final de carrera estuvo marcado por el empuje de Jorge Prado. El piloto español logró acercarse al menos a Seewer y a una cuarta posición que le daba el podio en la carrera de casa. Aunque lo intentó, el pacense no pudo completar el adelantamiento. Finalmente, la victoria fue para Jeffrey Herlings. Con los 50 puntos del domingo, el neerlandés se convirtió en el piloto con más victorias de Gran Premio en la historia del Mundial, con 102. Rubén Fernández finalizó segundo, por delante de Guadagnini, Seewer y Prado.

De cara a la clasificación del GP, más allá de la victoria la segunda plaza fue para Guadagnini, con 40 puntos, y la tercera para Rubén Fernández, con 38, quedando delante de Prado por terminar mejor en la Race 2 a pesar de tener los mismos puntos.

En la general, Jorge Prado mantiene la placa roja, con 294 puntos, aunque Herlings sale de Arroyomolinos muy cerca, a seis (288). Con su buen Gran Premio de España, Rubén Fernández se coloca tercero de la general, con 224 puntos, por delante de los ausentes Febvre, con 214, y Renaux, con 202, que se perdieron el domingo tras sendas caídas en la carrera de clasificación del sábado.