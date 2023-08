MXGP Países Bajos: Prado acaba 2º y podrá ser campeón en Turquía

Jorge Prado sigue su paso firme hacia su primer título de la categoría reina de MXGP. El piloto español terminó segundo el Gran Premio de los Países Bajos en Arnhem por detrás de su gran rival por el título, Romain Febvre, a quien aventaja en 92 puntos. Lo hizo siguiendo su plan de las últimas citas: tirando cuando ve opciones, lo que le permitió ganar la primera carrera de este domingo, y dosificando cuando debe, algo que hizo en la segunda manga para finalizar cuarto. Así, podrá ser campeón en la próxima carrera, en Turquía.

Así, Febvre volvió a conquistar así una amarga victoria porque, a pesar de su buen momento de forma, en el que no deja de conquistar victorias a excepción de la pasada ronda en Suecia, no es capaz de encontrar la rendija por la que provocar el error que necesita por parte de Prado.

En la primera manga, Jorge Prado hizo una de sus grandes salidas, consiguiendo el 'holeshot', y marcó un ritmo fuerte para intentar escaparse, hasta que mediada la carrera Febvre le adelantó, pero no pudo consumar la victoria porque su Kawasaki se caló y el de Lugo recuperó el liderato. A partir de ahí, el #61 mantuvo la ventaja y ganó su 13ª manga del año.

La segunda ya fue bien distinta, puesto que Febvre arrancó primero y Jorge se vio superado por varios pilotos. El francés tiró con fuerza para acabar venciendo sin mayores problemas. Jorge Prado, por su parte, no perdió los nervios y se quedó cuarto tras Jeremy Seewer y Glenn Coldenhof, sin dejar que Maxime Renaux o Tim Gajser le restaran más puntos de la cuenta. De esa forma el francés subía a lo más alto del podio, pero Prado ocupaba el segundo peldaño con una amplia sonrisa.

"Estoy muy contento porque mantenemos la placa roja con una amplia ventaja y seguimos sumando puntos y podios. El circuito estaba muy mal, con unos baches y agujeros tremendos y ha sido un fin de semana duro porque estaba algo enfermo. Sin embargo en la primera manga he

aprovechado el fallo de Febvre para ganar sin problemas y en la segunda he podido aguantar delante cuando Gajser apretaba. Lo he dado todo y ya solo quedan tres carreras, el objetivo está algo más cerca", comentó el de GasGas tras las carreras.

El otro español de la parrilla, el también gallego Rubén Fernández, tuvo un día no demasiado bueno, ya que sufrió una aparatosa caída en la manga inicial y en la segunda terminó octavo. Así las cosas, el Mundial de Motocross volverá dentro de dos semanas, con el Gran Premio de Turquía en Afyonkarahisar.