Todas las miradas estaban puestas en Justin Barcia en el inicio de la temporada 2021 de Supercross, ya que la nueva cara del GasGas Factory Racing ganó la cita inaugural. Pero lo más importante es que causó un gran revuelo al admitir que corrió con una nueva suspensión trasera.

Todos los pilotos de 450cc del grupo KTM (además de KTM, también GasGas y Husqvarna) ya estaban rodando con el nuevo sistema. Lo que Barcia no mencionó es que el sistema con el que ganó la carrera inaugural fue desarrollado principalmente por el piloto holandés Brian Bogers.

El sistema se dirige ahora también hacia el Campeonato del Mundo de Motocross y podría desempeñar un papel en la lucha por el título para pilotos como Jeffrey Herlings y Jorge Prado.

¿Qué son los amortiguadores de aire?

El nombre lo dice todo: suspensión neumática en lugar del tradicional "muelle". La tecnología es bien conocida desde las bicicletas de montaña (MTB) hasta los camiones, pero hasta ahora nunca ha tenido un gran éxito en el motocross debido a la falta de fiabilidad. Las ventajas de la suspensión neumática son grandes.

Puede ahorrar mucho peso (aparentemente unos 4,5 kg) en comparación con el amortiguador normal. Aunque la suspensión neumática parece bastante grande, el peso no lo es. Además, la suspensión neumática es mucho más modificable en sus ajustes. Además, los pilotos que la utilizan actualmente la elogian principalmente por su previsibilidad.

"Estábamos muy tranquilos antes de la temporada", reconoció Barcia tras su victoria en la carrera inaugural. "Tres semanas antes del inicio de la temporada se puso en marcha, después de que tuviéramos que esperar a las piezas durante un tiempo. Pero el amortiguador es muy consistente. No tienes ninguna pérdida de potencia como con un muelle. Estoy muy contento de poder pilotar con él".

El papel de Bogers

En 2020, la carrera de motocross de Brian Bogers estaba en juego. En Marchetti KTM Racing, Bogers consiguió la KTM que quería: una buena moto con suspensión, pero también era una moto que se podía recoger en el taller. En el transcurso de la temporada, Bogers se encargó de los test de KTM.

"La gente de WP, que es un grupo holandés, ya me conocía y sabía lo que podía sacar de mis comentarios", explicó Bogers en una entrevista exclusiva con Motorsport.com sobre cómo consiguió ese papel de probador. "Hablaron bien de mí y así fue como entré en ello".

Al preguntarle si había usado los nuevos amortiguadores de aire, que son la comidilla en Estados Unidos, Bogers respondió con entusiasmo: "De hecho, ¡los he desarrollado! Por supuesto, había prisa y yo era un piloto de pruebas".

Un viejo invento con una nueva apariencia

WP Suspension también está bajo el paraguas de KTM. La gente que ayudó a Bogers a conseguir un puesto de probador en KTM ha estado trabajando en esta tecnología durante mucho tiempo. En 2013, el pentacampeón de Supercross Ryan Dungey corrió con suspensión neumática.

La verdad es que fue muy bien, hasta que la botella de aire se desinfló una vez antes de empezar la carrera. Entonces el piloto de KTM se encontró con la rueda trasera en el suelo y todo el mundo vio lo que estaba pasando. Un gran error para KTM.

A la izquierda, la moto de 250cc de Ken Roczen con amortiguador trasero convencional; a la derecha, la 450 de Ryan Dungey, con amortiguadores de aire

La empresa matriz se vio obligada a retirar la revolucionaria tecnología de las carreras durante un tiempo, hasta que se resolvieran los problemas iniciales. En 2015, a Andrew Short le ocurrió algo similar cuando se intentó revivir el concepto.

"Este año lo han vuelto a sacar de la estantería y lo hemos vuelto a desarrollar. Ahora solo lo montan allí", explicó Bogers, que experimentó inmediatamente la diferencia con el amortiguador tradicional. "La forma en que me sentí al respecto, es un poco el futuro... Es un sistema que funciona muy bien y se instala un poco más fácil".

El mayor reto en el desarrollo de la suspensión neumática estaría en el calor que se acumula cuando se mueve mucho. Esto, por supuesto, afecta a la presión del aire, que aumenta con la temperatura. WP tiene ahora una solución para regular mejor esta situación.

"Me resulta difícil explicar exactamente lo que es", dice Bogers. "En principio, por supuesto, funciona igual: una suspensión es una suspensión y con los antiguos muelles KTM también se convirtió en campeón del mundo".

El hecho de que el muelle neumático ya se utilizara de nuevo en competición en Estados Unidos también fue una novedad para Bogers. "En realidad no lo sabía de antemano, pero por supuesto que lo intuía. Solo he oído después que creen que todo funciona bien".

Los amortiguadores neumáticos son un secreto bien escondido

El hombre de Eindhoven no responde a la pregunta de si ya ha competido con este amortiguador, pero en las imágenes queda claro que lo hizo en la última fase de la temporada, durante los GP de Lommel y Trentino. Es exagerado establecer una conexión, pero Bogers obtuvo sus mejores resultados allí en 2020.

KTM es muy celosa en cuanto a la introducción del muelle neumático y sus efectos. Especialmente durante las carreras en las que Bogers corrió con este en MXGP, apenas se difundieron imágenes que mostraran que lo llevaba.

También hay una gran diferencia con respecto a 2013: el subchasis de las máquinas se ha modificado para que el muelle neumático quede en gran parte oculto tras un carenado. En resumen, si no ves nada, es muy probable que sea un muelle neumático. Sin embargo, hay una serie de señales que podrían indicar que alguien se está moviendo hacia la nueva tecnología.

1. No hay muelle convencional

A la izquierda, el muelle de la suspensión es claramente visible en el compañero de equipo de Bogers y piloto de MX2 Kevin Horgmo, mientras que a la derecha, desde la misma perspectiva, no se ve ningún muelle. Eso indica el uso de la suspensión neumática.

Todos los elementos mencionados solo son visibles desde un determinado ángulo y en este caso concreto no se ve nada en absoluto. En lugar de un muelle helicoidal, ahora hay un cilindro de aire. Este tiene un color oscuro y los fotógrafos tienden a oscurecer esta parte de la moto. En este caso se ve muy claramente dónde debería estar la espiral, si se hubiera instalado en la de Bogers. Sin embargo, este no es el caso, lo que indica el uso de la suspensión neumática.

2. Depósito más grande

Dos tomas de la moto de Cooper Webb: a la izquierda, durante la sesión de fotos oficial de KTM con muelle convencional y a la derecha, durante la carrera de Supercross en Indianápolis, donde utiliza la suspensión neumática.

La suspensión WP convencional ya tiene un depósito claramente identificable para el aceite y el nitrógeno, que a menudo se considera el santo grial de los especialistas en suspensiones. En definitiva, es una "caja negra" que solo ellos saben exactamente cómo está configurada y cuál es su composición.

Sin embargo, también es un punto de referencia si quieres saber si alguien está usando el muelle neumático: el nuevo depósito es significativamente más grande para esa nueva tecnología y no tiene los mismos acentos de color (no hay anillo naranja-rojo en la parte inferior y menos botones en el lateral) que el concepto tradicional. Se dice que aquí también se esconde un componente electrónico que debería resolver los problemas del pasado.

De nuevo, no hay señales de un muelle, pero eso no es evidencia de una suspensión neumática desde este ángulo, ya que suele estar oculto detrás del elaborado subchasis.

3. El cilindro

Justin Barcia en acción con, lo más claramente posible, el muelle neumático a la vista.

En muy raras ocasiones y si se mira muy de cerca todavía se puede ver el cilindro de aire. El ángulo en el que se tomó esta foto y el ángulo en el que salta Justin Bracia, muestran que esto es muy raro. Si estos factores son correctos, sigue siendo difícil reconocer el cilindro, pero realmente está ahí.

Además, en la imagen que encabeza este artículo, se puede ver claramente tanto el cilindro de aire como el depósito. Cuando la moto está en marcha, el cilindro se esconde detrás del carenado trasero.

Las opiniones siguen divididas

No todos en el departamento de motocross de KTM han probado aún la nueva suspensión neumática. Por ejemplo, el tetracampeón del mundo Jeffrey Herlings subraya que aún no se ha estrenado con el nuevo amortiguador.

"Todavía no he rodado con él no", dijo previamente a Motorsport.com. "Pero en marzo tenemos pruebas programadas, así que creo que lo montaré entonces".

La nueva tecnología también se introdujo a finales de la temporada en Estados Unidos. Eso causó problemas con la configuración. Tampoco ha sido un gran éxito para muchos pilotos. El campeón de Supercross Cooper Webb corrió la primera carrera con el sistema convencional y las cuatro siguientes con el neumático, afirmando que por fin había dominado la nueva tecnología. Sin embargo, luego volvió a cambiar.

Su excelente trabajo en los test y sus buenos resultados al final de la temporada llevaron a Bogers a cambiar al equipo oficial de GasGas, con el que está preparando la temporada en España. Allí también está probando de nuevo con la nueva suspensión.

"He hecho algunas pruebas con él, pero oficialmente aún no estamos pilotando con él. Todavía está en desarrollo. Solo cuando esté completamente terminado podremos pedirlo para todos los pilotos. Pero si puedo elegir, definitivamente quiero empezar la temporada con él, porque sé lo buena que es la suspensión", concluyó.