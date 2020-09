El director general de Yamaha en MotoGP, Lin Jarvis, confirmó durante el Gran Premio de Estiria que las negociaciones para el fichaje de Valentino Rossi por el Petronas Yamaha seguían en marcha, señalando que las partes involucradas están de acuerdo en los detalles del contrato y que solo es sólo una cuestión de formalidades.

Rossi firmará un contrato directo con Yamaha, pero se irá al equipo donde actualmente compiten Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, por lo que hay que poner de acuerdo a las tres partes involucradas.

"Perdemos a Fabio, que se irá al equipo oficial, y mantendremos ese lugar libre para Valentino", explicó Zeelenberg en una charla con Motorsport.com. "La fábrica es quien contrata a Valentino y hasta ahora no hemos oído que el contrato se haya firmado. Eso tiene que ver con lo que quieren Valentino y Yamaha. Estamos un poco al margen de eso, él es contratado por Yamaha, no por Petronas".

Uno de los asuntos en los que Petronas sí tiene que posicionarse es en lo referente al personal que llegará. En los últimos años, Zeelenberg ha creado cuidadosamente un equipo, pero Rossi ha señalado que le gustaría llevarse a parte del actual grupo que lleva años trabajando con él.

"De eso es de lo que están hablando. Él tiene sus preferencias, pero nosotros tenemos la responsabilidad final de eso", indicó Zeelenberg. "Será un poco una mezcla. Estamos, trabajando en un equipo de cara el futuro y no debemos ocultar el hecho de que Valentino todavía tiene un año por delante. Hasta la fecha va maravillosamente para su edad, pero ya no es el futuro, hablando de jóvenes pilotos, no Valentino. A pesar de que el próximo año se subirá a una moto con nosotros. Queremos hacer una mezcla en eso y también es nuestra responsabilidad decidir a quién traemos a bordo para nuestro equipo".

El equipo malasio irrumpió con fuerza en MotoGP el año pasado y este curso está peleando por el título. En su presentación el pasado invierno, apuntaron que quieren conquistar el mundo con jóvenes talentos, y cuando se le preguntó cómo encaja Rossi, de 41 años, en esa idea, Zeelenberg contestó: "Creo que encaja muy bien. Es una gran oportunidad para nosotros tener al mejor piloto de todos los tiempos, es algo único. Si hubieras dicho hace 10 años que yo sería el director del equipo de Valentino Rossi, lo habría puesto en duda".

"Eso está bien, pero queremos que el próximo año lo haga aún mejor lo está haciendo ahora. Ese es nuestro desafío y también nuestra ambición. Queremos sacar más del piloto de lo que han hecho hasta ahora. Hemos logrado hacerlo bastante bien en los últimos dos años y estoy deseando ver si Valentino será capaz de hacer lo mismo", zanja.

