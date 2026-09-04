Zarco vuelve con buenas sensaciones en Aragón: puntúa y acaba "sin dolores"

Uno de los grandes hombres del fin de semana en MotorLand Aragón fue, sin duda, Johann Zarco. Las miradas estaban puestas en él en su gran premio de regreso a las pistas, tras lesionarse en el grave accidente que sufrió en Barcelona, en el que la pierna izquierda se le quedó enganchada en la moto de Pecco Bagnaia. En los tres meses acontecidos desde entonces, el francés logró evitar la operación para recuperarse, e incluso volvió a subirse a su Honda antes de lo que preveía.

El galo llegó a la pista turolense sin presión, con ganas de probarse y, ante todo, seguro de que tenía la velocidad necesaria como para firmar un retorno con garantías. Y así fue. Ya en la jornada del viernes, el del LCR brilló con luz propia al entrar de manera directa en la Q2, con el décimo mejor tiempo y como mejor corredor de HRC.

En la clasificación del sábado, logró la novena posición en la parrilla de salida, por delante de su compañero de equipo Diogo Moreira, que después aprovechó para finalizar en el mismo lugar en la carrera al sprint, rascando el último punto en juego.

Para la carrera larga del domingo, Zarco tenía pendiente cumplir una penalización, de una doble Long Lap Penalty, por lo sucedido en Montmeló. Pero, con todo, pudo mostrar un buen ritmo para finalizar en la 15ª plaza, cosechando otro punto más, delante de Pol Espargaró, Lorenzo Savadori (sustituto de Ai Ogura) y Fabio Quartararo.

El veterano corredor terminó contento con su carrera, y explicó cómo lidió con la sanción que tenía pendiente: "La salida fue muy correcta e intenté coger directamente el ritmo. Después, cumplí las dos Long Lap: la primera fue un poco problemática, porque en el momento en que entré, Pecco Bagnaia se cayó, y vi su cuerpo deslizarse y pararse en medio de la Long Lap. No fue peligroso, pero aun así tuve que ralentizar, tener cuidado de no pasarle por encima. En realidad, en esa primera pasada perdí casi tres segundos. Y después hice seguidamente la otra, que fue mejor", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Luego, con calma, intenté pilotar lo mejor posible para hacer buenos tiempos, tener un buen ritmo y remontar. Pero en realidad, todo el mundo rodó bastante rápido de todos modos, porque incluso por detrás rodaban en 1:48 bajo. Al final, tenía a Luca Marini delante, y di un último pequeño apretón para acercarme a él. Pero cuando estoy cerca de alguien, después se vuelve más difícil [adelantar], y por tanto, para no cometer un error, tomas un poco de margen, y pierdes enseguida algunas décimas. Pero bueno, el punto de la 15ª plaza ya va bien", siguió.

Johann Zarco, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En cuanto a sensaciones al manillar de la moto, Zarco se marchó satisfecho de España: "Estoy muy contento de que, después del parón por lesión, haya recuperado sensaciones interesantes sobre la moto y de que mis comentarios sean muy claros. Porque cuando encadenas muchas carreras seguidas, a veces ya no sabes muy bien qué decir. Aquí, mi comentario ha sido bastante claro, y realmente voy a intentar mantener el rumbo, seguir dando un feedback claro, esperando dar un buen paso adelante en cuanto a 'feeling' con la moto antes del final de la temporada".

Una de las dudas era cómo se encontraría el #5 físicamente, después de haber retomado sus entrenamientos hace unas semanas, y contando con que el gimnasio, la bicicleta y rodar con una moto de calle no se asemejan al machaque que supone una MotoGP durante un fin de semana de carrera.

Zarco temía que se le pudiera hinchar la rodilla y que eso le hiciera sufrir, debido a la posición doblada que impone el pilotaje, pero ya tras la carrera al sprint acabó sin ningún dolor después del sprint. "Eso va bien", explicó el sábado ante la prensa internacional. "La rodilla no se hincha. Sigo al límite en cuanto a calambres, pero estoy contento de que no hayan llegado durante la carrera. Sentía que en algunos apoyos tenía que seguir teniendo cuidado. Pero he acabado sin dolor, y eso es muy bueno".

Zarco, con calambres el viernes porque se pasó con el café

El galo acabó bien también la carrera larga del domingo, programada a 12 vueltas más que la prueba del sábado, aunque en este caso rozó los calambres: "En las dos últimas vueltas, cuando apreté un poco más, estuve al límite de sufrir un calambre en el aductor, y en el isquio izquierdo, pero no llegaron. De hecho, la pierna se comportó bien durante todo el tiempo".

"Es bastante normal, creo, haber tenido calambres el viernes, por el tiempo que lleva volver a habituarme a la moto, y también porque los seis cafés que bebí el jueves supusieron demasiado ácido para mi cuerpo al día siguiente. Así que me calmé para el resto del fin de semana, y mi cuerpo me lo agradeció. La pierna se comportó bien durante todo el tiempo. Es la parte superior del cuerpo, el hecho de girar mucho a izquierdas, a nivel de hombro y brazo, donde, creo, en algunas vueltas, me ha costado meter bien la moto. Es un pequeño déficit que ha vuelto, que ya estaba ahí antes de mi lesión", cerró.