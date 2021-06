Zarco: "La victoria de Márquez es buena para mis opciones de título"

Zarco fue uno de los protagonistas de la lucha por el podio con su Pramac Ducati, que se clasificó en la pole, pero se desvaneció al sufrir una pérdida de la adherencia trasera en la segunda mitad de la carrera de 30 vueltas, y llegó a la bandera a cuadros en octavo lugar.

El líder del campeonato, Fabio Quartararo, fue tercero, y el dúo oficial de Ducati, Francesco Bagnaia, quinto, y Jack Miller, sexto, terminaron por delante de Zarco, por lo que el francés no sufrió un gran golpe en la general gracias a la victoria de Márquez.

Como resultado, Zarco está a solo 22 puntos de Quartararo de cara al GP de Holanda de este fin de semana, con 32 que cubren Quartararo, Zarco, Miller y Bagnaia.

"Siempre se piensa en que Marc ganará –por suerte no pudo tener el rendimiento al principio de la temporada y se perdió carreras–; pero esta victoria no me quita demasiados puntos en el campeonato", dijo Zarco.

"No le dio a Fabio la oportunidad de tomar más ventaja, así que en este cálculo es bastante bueno que Marc haya ganado. Sobre el campeonato, creo que es otra forma de ver las cosas. También [Miguel] Oliveira ahora está bastante fuerte, acaba de conseguir 55 puntos en tres carreras".

"Por lo tanto, siempre hay que sacar lecciones de ello también para no dejarle coger demasiados puntos y hacerse más fuerte".

"Para mí es una pista particular esta de Sachsenring, donde nunca he estado arriba, así que por eso lo que he podido ver hoy [por el domingo] quiero tomarlo como algo positivo, incluso si al final de la carrera estuve decepcionado y un poco enfadado por no tener la oportunidad de estar [delante]".

"Pero no puedo tener esta emoción porque no gestionaré bien las próximas carreras".

A pesar de haberse desvanecido en los últimos compases, Zarco afirma que la primera mitad del GP de Alemania le permitió aprender algunas "cosas increíbles" de cómo Márquez gestionó la carrera.

"Era un día en el que teníamos que coger puntos", añadió Zarco. "Utilicé bien la ventaja de esta pole position, estoy contento por este fin de semana, por la forma en que pude apretar y dar mucho gas".

"La primera mitad de la carrera ha sido bastante interesante y estoy muy contento de que aquí me haya quedado con los de arriba, me he sentido cómodo y he podido ver cosas muy buenas. Marc ha estado increíble, pero de estas cosas increíbles he intentado aprender porque aquí en Sachsenring es realmente algo especial y espero que sea algo que me ayude a dar un paso esta temporada":

"Creo que un punto clave en la carrera fue adelantar a Aleix Espargaró. Cuando Marc se empezó a ir, con un poco de lluvia, cogió esa ventaja y en ese momento intenté realmente adelantar a Aleix y no lop ude hacer, así que perdí un poco de tiempo".

"Luego, la segunda parte de la carrera fue bastante diferente y en cada vuelta el neumático trasero de la izquierda caía mucho y no podía gestionarlo muy bien".

