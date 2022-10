Cargar el reproductor de audio

Con el reloj del FP2 a cero, Johann Zarco se sacó una vuelta de la manga para acabar superando a Pecco Bagnaia en la hoja de tiempos y convertirse en el piloto más rápido de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Tailandia.

"Por la mañana he empezado la sesión bastante bien, pero he montado un neumático blando al final y no he podido atacar tanto como podría haberlo hecho, por lo que no pude hacer una vuelta rápida", explicó el primer entrenamiento.

"Fui bastante consistente y bastante rápido, pero no lo suficiente para estar en el top 10. Por la tarde hemos hecho un buen trabajo probando cosas. Todavía no me siento 100% cómodo con la frenada, tenemos que mejorar en ese aspecto para la carrera, para luchar con los demás. Estoy muy contento. Tengo buenas sensaciones y los tiempos por vuelta son buenos, así que es muy positivo. No esperaba esta velocidad hoy", admitió Zarco, que en Japón se vio engullido por la carrera pese a salir en primera fila de parrilla.

"Estoy contento y espero mejorar un poco mañana si está seco para sentirme aún mejor y seguir siendo competitivo. En caso de que llueva, el primer lugar será útil para ir directamente a la Q2 y ahorraremos energías. Como siempre digo, es menos exigente físicamente en mojado, y aquí en Tailandia puede hacer mucho calor. Si tenemos todo el fin de semana en seco, es posible que lleguemos un poco cansados al domingo, así que veremos cuáles son las condiciones mañana", dijo el galo, aunque todo apunta a que lloverá en algún momento del sábado.

El galo aspira a salir, de nuevo, en primera fila de parrilla, como en Japón, pero con un desenlace diferente el domingo.

"Quizá el cambio de dirección en las curvas 9, 10 y 11 no sea lo mejor para nuestra moto, pero estoy seguro de que si encontramos los reglajes adecuados podremos ser lo suficientemente rápidos. Pero tenemos que encontrar esos ajustes correctos", advirtió.