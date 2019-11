Zarco: “Tengo que recuperar un segundo”

Sepang.- Johann Zarco aterrizó el jueves en el circuito malasio diciendo que tenía que terminar en el top 7 para demostrar que había vuelto y merece un puesto de titular en la parrilla de MotoGP. Al final de la primera jornada de entrenamientos acabó 14º, a siete décimas de esa posición.

"Un buen día. Quería comenzar con más ritmo que en Australia. En el primer ensayo libre no fue mal, pero por la tarde las condiciones eran un poco más complicadas. Por suerte pude controlar mejor la moto", dijo Zarco tras bajarse de la moto.

El piloto del LCR ya sabe lo que es caerse con la Honda. Lo hizo al final del libre 2 cuando buscaba mejorar su vuelta rápida, sin consecuencias.

"Tuve una caída en la segunda vuelta de la goma blanda, porque seguramente me fui un poco largo", explica.

En una FP2 en la que varios pilotos no rebajaron sus tiempos de la mañana, Zarco sí lo consiguió. Aún así se quedó fuera de la Q2. El sustituto de Nakagami intentará colarse durante el último libre el sábado, para lo cual necesita recuperar medio segundo.

"Ya controlo mejor la Honda. Intentaré entrar en la Q2 mañana. Muchos no pudieron ir más rápido, pero a mí no es que me falten unas décimas, sino que tengo que recuperar un segundo. No es imposible, y creo que si hacemos las cosas bien es posible", remacha.