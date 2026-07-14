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Johann Zarco cree que su recuperación está siendo "un milagro"

Johann Zarco está encantado de haber vuelto a entrenar mucho antes de lo que temía, después del durísimo accidente que sufrió en Barcelona en mayo.

Richard Asher Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Johann Zarco, LCR Honda

Johann Zarco ha hablado sobre lo que él considera una recuperación "milagrosa", tras el horrible accidente que sufrió en la primera curva del circuito de Montmeló, en el Gran Premio de Catalunya que tuvo lugar en mayo.

El francés ha vuelto a entrenarse en serio de cara a poder volver a la acción en MotoGP, algo que podría llegar incluso antes de su objetivo inicial, que es volver a subirse a la moto en septiembre.

Hablando con 'Canal+ Francia' antes del reciente GP de Alemania, Zarco dijo que dos de los tres ligamentos de la rodilla que se había roto se estaban recuperando asombrosamente bien, lo que significaba que la cirugía no era necesaria.

"Dos de los ligamentos se han recuperado y están cicatrizando muy, muy bien. Es un poco un milagro", dijo. El corredor nacido en Cannes también explicó que la naturaleza del motociclismo ayudaba a la hora de evitar una operación.

"No soy futbolista, no soy esquiador. Las cargas sobre la rodilla son diferentes al pilotar una moto. Si me hubieran dicho que todavía necesitaba cirugía: esperar, luego operarme y esperar un poco más, bueno, está claro que la temporada habría quedado completamente arruinada. Así que estoy realmente contento".

Johann Zarco, Team LCR Honda, Francesco Bagnaia, Ducati

Johann Zarco, Team LCR Honda, Francesco Bagnaia, Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy bien porque ya vuelvo a moverme ‘normalmente’ y puedo empezar a entrenar de nuevo. A un deportista le da nueva vida cuando puede volver a entrenar; se siente vivo otra vez. Y esas son las cosas que me hacen sentir bien".

"Empezaré a entrenar de nuevo en moto, pero creo que probablemente lo haré a principios de agosto, o a mediados, solo para recuperar las sensaciones y ponerme un poco a prueba. No quiero volver solo para [intentar] ir a tope; esa no es la idea, sino volver en buena forma y lleno de confianza".

Siguiendo el propio calendario de Zarco, volver a la parrilla de MotoGP para el Gran Premio de Gran Bretaña, a principios de agosto, no entra en los planes. El equipo LCR ya ha confirmado que allí le sustituirá Cal Crutchlow. Está por ver si disputar el GP de Aragón, en el último fin de semana de ese mes (28 al 30), podría ser una opción.

Cuando el piloto de 35 años se reincorpore a la batalla, será recibido con una sanción de una doble Long Lap Penalty, que deberá cumplir en su primera carrera larga. La decisión de sancionarle por causar el incidente en el que resultó lesionado se anunció el jueves del GP de Alemania, tras una audiencia por videollamada con los comisarios de MotoGP.

En la misma entrevista con 'Canal+', Zarco admitió que su mayor error fue estar presente en la segunda salida de la carrera larga en Barcelona, dado que se había visto involucrado en el accidente anterior, en el que estuvieron implicados Pedro Acosta y Alex Márquez.

"Cuando Alex Márquez se cayó, un trozo de los restos impactó en mi pie, así que entré en boxes y me quité la bota antes de quitarme el casco", añadió. "Tenía el pie magullado. Estoy enfadado conmigo mismo por volver a salir, porque debería haberme quedado en boxes. Es genial haber sobrevivido de milagro, pero también es bueno darse cuenta de que se podría haber evitado", cerró.

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