Zarco: "Pensar en el título me metió mucha presión"

El piloto del equipo Pramac Ducati se fue al parón de julio tras las nueve primeras carreras de la temporada 2021 como el rival más cercano de Fabio Quartararo en la clasificación, a 34 puntos tras haber conseguido cuatro podios.

Sin embargo, Zarco encadenó dos grandes premios decepcionantes en el Red Bull Ring –donde Ducati ha ganado seis de las últimas ocho carreras disputadas–, terminando sexto en el GP Estiria (donde Quartararo fue tercero) y yéndose al suelo en el GP de Austria (donde Fabio fue séptimo).

La ventaja de Quartararo se fue hasta los 47 puntos sobre Pecco Bagnaia y Joan Mir, mientras que Zarco se quedó a 49 antes del GP de Gran Bretaña.

En un fin de semana muy difícil en Silverstone donde solo pudo clasificarse noveno en parrilla y undécimo en carrera, la desventaja de Zarco con su compatriota se amplió hasta los 69 puntos. El francés dijo que desde Austria había tenido que reevaluar su forma de afrontar el resto de la temporada, aunque no había perdido la esperanza de luchar por el título de 2021.

"Tengo que quitármelo de la cabeza, porque me metí demasiada presión al volver del verano; consciente o inconscientemente, es difícil de decir", comentó Zarco.

"Quería subir una marcha para competir con Fabio y esta marcha no se hace tan rápido. Así que hay que saber a qué aspirar, aunque no significa que se pierda la esperanza. Pueden pasar muchas cosas".

El bache de Zarco ha coincido con la explosión de su compañero Jorge Martín, que en Spielberg hizo la pole en las dos carreras, ganó una y subió al podio en la otra.

"Por eso no hay que preocuparse. Siempre es una motivación, pero no debo olvidar que tengo que seguir haciendo lo que mejor sé hacer. Mi técnica requiere una adaptación más larga. Jorge es bueno en eso, tiene un estilo diferente. Pero no hay que preocuparse por eso e incluso es muy bueno que sea tan fuerte y que ya haya ganado".

"Está claro que aquí es donde tengo que ser inteligente y no perder el rumbo, porque la evolución es interesante y la información que puedo dar a Ducati es siempre muy interesante", remachó Zarco, que aún sigue persiguiendo su primer triunfo en MotoGP.