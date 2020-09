Zarco: “Es absurdo que me penalicen”

El francés, que pasó por el quirófano este miércoles para operarse el escafoides de la mano derecha, no podrá subirse a la moto este viernes debido a que, cuando se presentó ante los servicios médicos del Mundial, este jueves, todavía no habían pasado las 48 horas reglamentarias tras la intervención.

Quien sí recibió a Zarco fue Dirección de Carrera, donde los comisarios le preguntaron su opinión acerca de las causas que motivaron la espectacular caída que a punto estuvo de terminar en tragedia.

Al igual que dijo el mismo domingo, el corredor del equipo Avintia insistió en que en ningún caso pudo evitar que la Yamaha de Morbidelli le encimara al abordar la frenada de la curva 3. Básicamente, según dijo, porque él circulaba delante –le acababa de superar– y no podía verle. Por todo eso, el corredor de Niza no cree que los comisarios le apliquen ninguna sanción.

“Es absurdo que me sancionen. Los comisarios me han preguntado cómo podría haber evitado el accidente, y no lo sé. Ya les he repetido que no hice nada loco. Si hubiera frenado antes, habría sido más peligroso porque Franco iba detrás. De hecho, es él quien debería haberse anticipado porque él sí que me podía ver”, explicó Zarco, que cuando compareció todavía no sabía si iba a ser sancionado, o no.

Más trabajo para Dirección de Carrera: Pol Espargaró y Oliveira declaran por separado ante los comisarios

Durante esta semana, el galo trató de mantenerse ajeno a todo el revuelo y las críticas que se han vertido sobre él, especialmente a través de las redes sociales: “Sabía que muchos se cebarían conmigo, pero estuve ocupado organizando la operación, así que me mantuve al margen de las redes sociales. Básicamente, los pilotos que dicen que hice algo mal fueron Valentino y Franco, por eso fui a hablar con ellos inmediatamente después de la caída”.

Para el #05, este último incidente no cambiará para nada su forma de pilotar, ni tampoco la relación que mantiene en la pista con sus rivales.

“No va a cambiar nada. Es muy fácil centrar toda la rabia en una persona que, además, no está en su mejor momento porque llega de una temporada complicada, con muchos problemas. No es fácil volver a escalar esa montaña”, remachó Zarco.

Cambios en el Red Bull Ring: Prioridad en el Red Bull Ring: evitar que las motos crucen la pista en la curva 3

Las fotos del accidentado Gran Premio de Austria