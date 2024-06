Zarco: "No todos somos como Márquez, pero a veces es mejor no serlo"

Honda sigue siendo la marca con más problemas en el Mundial de MotoGP. El fabricante japonés sólo rivaliza en la parte baja de la tabla con Yamaha, pero mientras los de Iwata a veces logran colarse en el Top 10, los pilotos con la RC213V nunca han llegado a la Q2, y sólo han entrado una vez entre los diez primeros en carrera, en la sprint de Jerez, donde se produjeron numerosas caídas.

La moto sigue pagando su crónica falta de agarre, que los cambios introducidos en este 2024 no han remediado. Peor aún, incluso han hecho perder a Honda su ventaja en la entrada en curva. La casa del ala dorada parece haber encontrado por fin la dirección a seguir, pero probablemente tendrá que esperar hasta el parón veraniego para ver grandes innovaciones. Mientras tanto, los pilotos tienen que lidiar con una moto muy pesada y difícil de manejar.

"Es difícil físicamente", resumió Johann Zarco. "No puedes luchar más con tu cuerpo. Creo que es más una preocupación para pilotar la moto. Como piloto, quieres tomar la curva y ves que algo no va bien. Después, puedes hacerlo, pero tienes que hacer cosas extremas sobre la moto que te cansan. En una carrera, hay un momento en el que tienes que repetir los mismos movimientos y encontrar tu ritmo y, si haces eso, te vuelves demasiado lento. Necesitas un pilotaje extremo".

"En ritmo de carrera, estamos ahí", añadió el piloto del Team LCR. "Simplemente, nuestra moto nos impide ir más rápido porque no podemos aplicar los fundamentos del pilotaje, dado que no nos ayuda lo suficiente a entrar en las curvas o a salir de ellas con naturalidad. Es realmente una batalla en la que tienes que buscar ángulos muy extremos, no es [un pilotaje] natural".

Para su compañero de equipo, Takaaki Nakagami, las dificultades también se concentran en las curvas: "Cuando la moto está arriba [sin inclinar], es una buena moto. En cuanto llegas a un punto de frenada y giras, es muy, muy difícil", explicó.

"El problema es que la moto no gira por falta de agarre trasero. En cuanto inclino la moto, la parte delantera parece que se desliza, no se mantiene en la trazada, siempre se va largo. En ese momento, fuerzas para mantenerte en el interior [de la pista], pero pierdes la parte delantera. La sensación es que la parte delantera resbala y no te permite girar. Cuando tienes que dar gas, la moto se va de lado, desliza, así que da la impresión de que no avanzas por un problema de sincronización: no puedo levantar la moto porque sigo girando", siguió el nipón.

Aunque HRC va llevando actualizaciones a su máquina de 2024, Nakagami no percibe ninguna evolución real en el comportamiento de su moto: "Son más o menos los mismos comentarios desde hace muchas carreras. La nueva aerodinámica ha mejorado mucho la velocidad punta, pero no ha cambiado nada en cuanto a comportamiento en curva y agarre. La sensación fue la misma en el gran premio de Italia que en el test [realizado el lunes posterior]".

"Estoy contento de que la velocidad punta sea realmente buena, pero no todo son rectas. Si tengo que elegir entre la versión antigua y la nueva, hay algo de potencial [en la nueva], pero llevará mucho tiempo entenderlo, probar muchas cosas y encontrar el feeling".

El año pasado, Honda ya tenía muchos problemas, pero a veces se beneficiaba de los destellos de brillantez de Marc Márquez, que consiguió una pole y un podio en carrera larga y tres podios los sábados. Zarco ve algunos aspectos positivos en la ausencia del ocho veces campeón del mundo este año, ya que Honda se ve obligada a actualizar su moto y ya no puede esconderse detrás del talento de su antiguo piloto insignia.

"A pesar de que era una moto diferente, Marc fue capaz de compensar ese aspecto [la falta de rendimiento en las curvas]", comentó Zarco. "No todos somos como Marc, pero a veces es mejor no ser como él para desarrollar la moto, porque puedes ver mejor los problemas. Él casi ocultó demasiado los problemas con sus habilidades", finalizó el de Niza.