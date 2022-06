Zarco: "Nakagami ha perdido totalmente el crédito que le dimos"

Cargar el reproductor de audio

Johann Zarco circuló en el cuarto puesto durante la gran parte de las vueltas de la carrera de MotoGP en Barcelona, sin conseguir hacer buena la elección del neumático duro trasero, frente al medio que llevaban los tres pilotos que iban delante suyo.

"Es frustrante, porque monté la goma dura detrás esperando un rendimiento en las últimas vueltas que nunca tuve", lamentó.

El francés del Pramac-Ducati estaba resignado a quedarse a las puertas del podio, una vez más, en la carrera del Gran Premio de Catalunya, pero inesperadamente se encontró con el regalo de Aleix Espargaró.

"No podía acercarme (a Aleix y Jorge Martín), pero entonces él dejó de dar gas, primero pensé que había roto el motor pero cuando vi que saludaba entendí que creyó que la carrera había terminado. Entonces dije: 'bien, vamos a coger ese podio, gracias", relató el galo.

En la rueda de prensa del podio, Zarco, hizo su valoración, también, sobre el incidente provocado por Takaaki Nakagami que condicionó el desarrollo de la carrera absolutamente, al llevarse por delante a Alex Rins y Pecco Bagnaia.

Zarco fue de los que, tras el incidente entre Nakagami y Rins en Mugello, se alineó con los que consideraban que había sido un lance de carrera sin más. Pero tras liarla de nuevo en Barcelona, el galo considera que el nipón "perdió todo el crédito" de los que le apoyaron en Italia.

"Lo hablamos en la comisión de seguridad (del viernes), y desde Mugello Rins nos pidió nuestra opinión sobre el accidente que tuvieron allí", dijo Zarco.

"Quería que le diéramos nuestra opinión sobre lo ocurrido y casi todos estábamos de acuerdo en que en ese caso Nakagami no cometió ningún error en Mugello y estamos más o menos de acuerdo con los comisarios en que no podían sancionar en aquel caso, aunque también estábamos de acuerdo en que puede ser, a veces, bastante agresivo en los adelantamientos", valoró. "Pero no cometió un gran error [en Mugello], sin embargo esta vez se ha llevado a Rin por delante".

Ahora, el francés sí considera que ha llegado al límite.

"A partir de hoy ha perdido totalmente el crédito que le dimos durante la comisión de seguridad, lo que es una pena para él", zanjó el de la Costa Azul.