Zarco: "Estoy muy impresionado con lo que hacía Márquez con la Honda"

"Un nuevo proyecto para desarrollar". Con estas palabras describió Johann Zarco su llegada al equipo LCR, donde quiere ayudar a Honda a mejorar tras cuatro temporadas muy difíciles en MotoGP.

"Espero conseguir buenos resultados para dar alegrías a todo el equipo", dijo el francés, entrevistado por la web oficial del campeonato tras la presentación del LCR. Consciente de que su futuro estaba bloqueado en Ducati, que sólo le ofreció un año más con Pramac, sin garantías, antes de probablemente enviarle al Mundial de Superbikes, se dejó seducir por un acuerdo de dos temporadas (y opción a otra) que le ofreció la escuadra de Lucio Cecchinello, aunque sabía que la situación de la fábrica japonesa comprometía sus opciones de brillar.

La revolución en la que se ha embarcado la marca del ala dorada para salir de su crisis parece dar por fin sus frutos. La RC123V aún no está preparada para ser la protagonista del Mundial, pero al igual que los pilotos del equipo oficial, que aspiran a subir al podio a partir de mitad de temporada, Zarco cree que en 2024 tendrá la oportunidad de lograr buenos resultados.

"Es un verdadero placer empezar un nuevo capítulo, porque la experiencia que he tenido sobre la Ducati ha sido increíble. ¡Al menos conseguí una victoria! Pero parece que la historia con Ducati estaba escrita y ha sido bonito afrontar un nuevo reto. Arriesgado, porque claramente, cuando firmé el pasado agosto, no lo hice por la mejor moto. Parecía que iba a ser difícil luchar delante y aceptar estar siempre muy abajo en la clasificación", comentó el de Niza.

"Afortunadamente, con la nueva moto parece que esa no será la situación para la temporada 2024, y por eso estoy muy contento. Es una oportunidad de escribir un nuevo capítulo, de vivir una nueva experiencia, de aprovechar lo que he vivido en el pasado para controlarme y dar el mejor 'feedback' posible a Honda. Si hacemos un buen trabajo y luchamos por algunos podios, será increíble. Por qué no, es una chispa que quiero mantener viva mientras esté en MotoGP".

Zarco pudo comparar la Honda de 2023, que probó en el test de Valencia del pasado mes de noviembre, con varias versiones del modelo de 2024 en Sepang. Para él, la marca nipona ha ganado "al menos" siete décimas por vuelta con su nueva máquina, ofreciendo unas perspectivas mucho mejores.

"Es bueno porque habría sido muy complicado con la moto antigua. Estoy muy impresionado con lo que hacía Marc Márquez con la Honda antigua, era el único que estaba delante aunque se cayera o no pudiera acabar bien las carreras. Siempre era capaz de ser rápido y para mí no era posible hacerlo con la moto antigua. Estoy contento de tener la nueva, porque estoy jugando con ella, y eso es bueno", detalló.

Desde su primer test con la Honda, Zarco se mostró tranquilo sobre el potencial de su nueva moto: "Incluso después de Valencia, pude afrontar el invierno con una gran motivación, sabiendo que el proyecto iba a funcionar. El test de Malasia confirmó la sensación que tenía en noviembre. Te da confianza y te sientes más tranquilo. Hay más serenidad antes de los fines de semana de carreras".

Al hilo de sus objetivos personales y su deseo de estar por delante de los pilotos oficiales del Repsol Honda, el galo se centró en la necesidad de acabar regularmente entre los 10 primeros, algo difícil con la RC213V del año pasado, pero ser el mejor representante de la marca le ayudaría a tener más peso a la hora de guiar el desarrollo, algo que no le desagradaría.

"Estaría bien ser la mejor Honda. Creo que conseguir todos los resultados para estar entre los 10 primeros aportaría una buena consistencia al trabajo que tenemos que hacer. Pensaba más en un top 10 general, y si eso me permite ser el mejor piloto de Honda, estaría bien. Naturalmente, te comparas con los que tienen la misma moto y hacerlo mejor que las otras Honda puede ser una ventaja para desarrollar la moto a mi medida", finalizó Zarco.