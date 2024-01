Zarco cree que MotoGP es menos "místico" con las carreras al sprint

No se puede negar que las carreras al sprint introducidas en MotoGP en 2023 han transformado los fines de semana de gran premio. Hay menos sesiones de entrenamientos y el sábado se ha convertido en un día muy ajetreado, con la clasificación por la mañana, seguida de la prueba corta por la tarde, una carrera que dura la mitad que la cita principal del domingo.

Johann Zarco, que suele ir mejor en la parte final de las carreras, no se benefició de este novedoso formato. El francés sólo sumó 37 puntos en las sprint de la pasada campaña, muy lejos de los 168 tantos de su compañero de equipo, Jorge Martín. Y solamente fue el undécimo piloto sumando los puntos de este formato, aunque ocupó el quinto puesto en el Mundial de Pilotos y habría sido cuarto si únicamente se hubieran contabilizado las carreras principales.

No obstante, el galo valoró las carreras cortas como buenas en cuanto a enseñanzas. "Estoy contento de haber tenido una buena experiencia", explicó. "Para mí, las carreras al sprint no me ayudaron mucho, porque no conseguí muchos puntos en ellas, pero te preparan muy bien para el día siguiente".

Aunque este aspecto es bueno para anticipar qué se puede esperar en la carrera principal, Zarco cree que reduce la intensidad de los grandes premios. Para él, ya no son lo más destacado del fin de semana, como solían ser, algo que puede ser reforzado por un calendario más largo, con 22 citas programadas para este 2024.

"Me lo esperaba y sigo teniendo la misma sensación: ahora, una carrera de domingo parece normal, vamos a hacer nuestro trabajo porque hemos tenido tantas pruebas que ya no existe ese momento único. Cuando tienes 15 carreras durante la temporada, tienes tiempo de volver a casa, de asimilar esa energía, y una carrera de domingo es única. Ahora ya no lo es. Pero todo en la vida se vuelve normal, incluso una carrera de MotoGP es normal".

Zarco lamenta haber perdido la "presión" que antes sólo sentía los domingos de grandes premios, sustituida por la necesidad de rendir durante todo el fin de semana. Esto es bueno desde el punto de vista deportivo, pero le quita algo de romanticismo al campeonato: "Como individuo, tienes la obligación de ser muy, muy fuerte, porque eso significa que estás preparado para hacerlo todo el tiempo. Prepara tu mente para ser muy fuerte, así que me encanta, pero pierdes esas cosas místicas".

Irónicamente, fue un sábado, el día habitual de la carrera al sprint, cuando el de Niza ganó en Phillip Island en 2023, pero era la prueba larga, ya que los horarios del Gran Premio de Australia se cambiaron debido a las condiciones meteorológicas.