Por tercera semana consecutiva el Circuit de Catalunya abrió sus puertas a pilotos profesionales para una jornada de entrenamientos con motos de calle. Entre los mundialistas que se dieron cita en el trazado de Montmeló estaba el francés Johann Zarco, que viajó desde su residencia de Canes, en la Cosa Azul.

“Agradezco a Dorna que me diera el salvoconducto para poder pasar la frontera. La policía me paró pero con el papel me dejaron pasar”, explicó Zarco en conversación con Motorsport.com en uno de los box del Circuit.

“Fue una aventura llegar hasta aquí. Este tiempo he estado preparándome físicamente, como todos. Y cuando nos dejaron comenzar a salir a la calle hice algo de motocross y supermotard. Físicamente estoy bien y eso será muy importante en Jerez, porque seguramente la cabeza necesitará algo más de tiempo”, dijo añadió en referencia al supuesto inicio del Mundial, el 19 de julio.

Zarco, que contó con dos asistentes en su garaje, estuvo realizando tandas al manillar de la Panigale con cronos en torno al 1.47, menos de 10 segundos más lento que la mejor vuelta del circuito, el 1.38.680 de Jorge Lorenzo en 2018 con la Desmosedici.

“Después de tanto tiempo la cabeza tiene que habituarse a la sensación de rodar a más de 300 por hora, porque los reflejos no son los mismos. En Francia hay circuitos para entrenar, pero no son tan rápidos como este”, subrayó.

El sonido de la Ducati de calle de Zarco retumbaba en las gradas vacías de la tribuna principal de Montmeló, algo a lo que los pilotos deberán acostumbrarse este año, en el que no se espera público al menos en las primeras carreras.

“Estamos acostumbrados a entrenar sin público en las gradas, así que lo más distinto en las carreras a puerta cerrada seguramente será ver el paddock vacío, que creo que liberará a los pilotos de estrés”.

A la espera del anuncio oficial, se baraja un número de entre 12 y 16 carreras para este año, muchas consecutivas y doblando circuitos.

“La clave de este campeonato será mantener la calma en cualquier situación. Pienso que puedo hacer cosas buenas, y con tantas carreras seguidas creo que puedo aprender mucho y ser lo suficientemente rápido como para luchar por el podio”, sorprendió el de Avintia, que no logra encaramarse al cajón desde Malasia 2018, cuando acabó tercero con la Yamaha del Tech3.

Zarco tiene un contrato con Ducati para correr en el equipo Avintia que acaba a final de este mismo año. En las últimas semanas se ha abierto el mercado de pilotos, pero para el francés, de momento, no hay novedades.

El que sí ha firmado ya es Jack Miller, que promociona a la estructura de fábrica de Ducati desde Pramac.

“Es un movimiento lógico porque lleva mucho tiempo en Pramac y el año pasado terminó en el podio. Yo estoy en una situación muy distinta. Tengo mucha confianza con esta moto, pero necesito correr carreras para poder demostrar lo que puedo hacer. Yo no puedo firmar un contrato si no puedo correr antes”, zanja resignado el francés.

Las fotos de la jornada de entrenamientos privados de Zarco en Montmeló

(pulsa la imagen para verla ampliada)