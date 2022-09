Cargar el reproductor de audio

El piloto francés de Pramac no hizo una buena sesión FP1 el viernes en Japón, la única en seco de todo el fin de semana, lo que le condenó a pasar por la Q1, en mojado, este sábado. Sin embargo, Johann Zarco no solo logró pasar el corte y seguir hacia la Q2, si no que en la cronometrada oficial definitiva casi se lleva la pole, se quedó a 2 décimas del mejor tiempo de Marc Márquez.

Para el francés, la pole position del español, pese a que está regresando de una cuarta operación en el brazo y sigue en rehabilitación, le significará una inyección de energía que le convierte en aspirante a la victoria, algo que no duda que intentará ya que "es un poco loco", asegura.

"Para mi ha sido útil pasar por la Q1, había mucha agua al principio, pero cuando fue parando la lluvia vimos que el nivel de agua se estaba recudiendo, sabía que podía hace un buen resultado en la Q2, la goma trasera baja mucho, así que tenía buena información y comencé la Q2 con goma usada y luego monté la nueva para atacar, todo funciono bien. Este resultado es el mejor al que podía aspirar", dijo Zarco.

"Con menos agua esperaba ir más rápido, pero el desgaste de neumáticos era grandes y difícil mejorar los tiempos, con goma nueva pude hacer una buena vuelta, pero no pude mejorar en la segunda salida con menos agua, era extraño, había un poco de desequilibrio en el consumo del neumático".

De cualquier manera, las previsiones para la carrera son de correr en seco, condiciones en las que sufrió el viernes.

"Espero tener la información y las sensaciones suficientes para correr en seco, con el neumático medio fui bien y si finalmente esta es la elección podemos tener una buena carrera, espero que el FP1 en seco del viernes sea suficiente para estar listos de cara a la carrera", valoró.

"Motegi es una pista en la que me gusta mucho conducir, así que pese a terminar el 11º el viernes en seco, el ritmo de carrera será un poco diferente mañana y espero que sea suficiente para luchar por el podio mañana saliendo desde la primera fila".

Una primera fila que liderará Marc Márquez, que en condiciones de mojado ya se ha visto que es capaz de todo. Zarco, que fue el único piloto de la parrilla que en Aragón, al final de la carrera, otorgó una parte de culpa de lo sucedido en la primera vuelta al español por las caídas de Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami, le ve capaz de cualquier cosa.

“Si está mojado, existe la posibilidad de hacerlo bien”, dijo el francés. “Márquez, que está un poco loco, lo intentará todo si mañana está mojado, incluso si está seco", metió al español en la lucha, una batalla en la que él también se incluye. "Tenemos buen ritmo, creo que suficiente para luchar por el podio e incluso pensar en la victoria si todo sale bien. Esperemos a mañana para tratar de adaptarnos a lo que surja", zanjó un Zarco que sigue persiguiendo su primera victoria en la clase reina.

