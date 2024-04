Zarco: "Márquez en Ducati es el lobo en el gallinero"

Ducati se ha adueñado de MotoGP, con un impresionante dominio desde mediados de la temporada 2022. La marca italiana ha ganado 26 de los últimos 32 grandes premios, y 17 de las 21 carreras al sprint disputadas. Y sin concentrarse únicamente en el equipo oficial, ya que Jorge Martín fue capaz de disputarle el título a Pecco Bagnaia hasta la última carrera del año pasado vistiendo los colores de Pramac, mientras que esas 26 carreras ganadas se han repartido entre siete pilotos, a los que se suma Alex Márquez, dos veces ganador de una prueba corta en 2023.

La llegada de Marc Márquez a una de las ocho Desmosedici de la parrilla no hace sino reforzar esta filosofía. Ducati no tiene la última palabra en la elección de los pilotos de Gresini Racing y del Pertamina Enduro VR46, a diferencia de lo que pasa con Pramac, pero la firma transalpina no se opone a ningún nombre. El jefe de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, de quien algunos pensaron que quería que Martín ganara el pasado título para consolidar su control de la categoría reina, ha asegurado que no tendría ningún problema en que el ocho veces campeón del mundo venza este año.

Pero, ¿podrían las posibles luchas internas causar problemas? Hubo un primer incidente en el pasado GP de Portugal, el accidente entre Bagnaia y Márquez, pero no debería dejar huella: se trató oficialmente como un incidente de carrera, los pilotos discreparon pero no entraron en ninguna polémica, y Ducati evitó tomar partido de forma cuidadosa. Incluso para las marcas rivales, fue difícil señalar con el dedo acusador.

"¿Está volviendo Marc demasiado [refiriéndose a cerrar la trayectoria en la maniobra]? ¿Está Pecco demasiado confiado [al intentar devolver el adelantamiento a Marc]?", se preguntaba Johann Zarco en Portimao pocos minutos después del incidente, admitiendo que "no había visto bien las imágenes" en ese momento. "Siempre hay un poco [de culpa] de los dos, entre el que aguanta y el que va demasiado confiado".

Para el francés, sin embargo, el rendimiento del #93 sí podría causar pronto problemas a la marca con la que estuvo antes de fichar por el LCR Honda. El multicampeón de Cervera aún no se encuentra totalmente adaptado a la Ducati, pero ya está luchando con los mejores pilotos de la fábrica boloñesa y, según Zarco, podría alterar rápidamente el equilibrio de poder a nivel interno.

"Va a ser una temporada muy interesante", comentó el piloto de Niza en 'Canal+ Francia'. "Creo que Marc Márquez dentro de Ducati es el lobo en el gallinero. Pecco es muy tranquilo, pero Marc es molesto, así que va a ser muy interesante. Y para Ducati, la imagen de Marc Márquez también es enorme".

Johann Zarco

Y aunque el seis veces campeón de MotoGP ha hecho todo lo posible por marcar un perfil bajo sobre las expectativas puestas en él, expresando el deseo de demostrarse a sí mismo que todavía está a la altura y un cierto miedo al declive, Zarco no tiene dudas sobre su deseo de conquistar un séptimo título de la categoría reina: "Creo que Márquez tiene tal empuje que va a ganar carreras, y que en su cabeza quiere jugarse el campeonato, quiere alcanzar a Valentino Rossi en número de títulos".

El propio Zarco hizo este año el camino inverso al ilerdense, dejando una Desmosedici del equipo Pramac Racing por una RC213V, y no está disgustado por ello, aunque se encuentre con una máquina menos competitiva: "Creo que es interesante, y [estoy] casi contento de haber salido de Ducati justo cuando Márquez está llegando", finalizó.