Para Zarco, Honda volvió a estar "en la misma categoría" que el resto en Australia

Johann Zarco siente que la Honda está en un lugar mejor en el orden jerárquico de MotoGP después de ser duodécimo en la carrera larga del pasado Gran Premio de Australia. Aunque el resultado en sí fue un éxito menor para la marca japonesa, lo que animó al francés fue el ritmo de carrera y la diferencia de tiempo con Pecco Bagnaia, que acabó tercero.

"Ha sido un ritmo impresionante", se entusiasmó Zarco al término de la jornada del domingo. "No podía creer lo que estaba viendo en mi 'dashboard'. Hicimos casi toda la carrera por debajo del 1:29. Me concentré al máximo en repetir todo lo que estaba haciendo, y me mantuve con los pilotos que tenía delante. Estoy contento porque el ritmo de carrera ha sido impresionante".

Sin embargo, eso no quiere decir que los problemas hayan desaparecido: "La moto todavía tiene un límite con el que estoy luchando, no puedo girarla como quiero y controlar la tracción. Tengo que ser muy conservador, pierdo metros en comparación con los demás".

Aunque parece evidente que la RC213V dio un paso en Phillip Island: "Pero hay que recordar que hace unos meses parecía que no estábamos jugando en la misma categoría [que el resto]. Este domingo estábamos con los demás. Y a sólo 10 segundos de Pecco, lo que es positivo".

El resultado de Zarco en Australia supuso su sexta carrera consecutiva en los puntos, siendo el mejor su noveno puesto en Indonesia hace dos carreras. El galo se clasificó 14º en la parrilla, junto al piloto oficial Luca Marini, cuya 13ª plaza fue su mejor posición de salida de toda la temporada. El italiano, 14º, también puntuó en la carrera larga.

Otros pilotos de HRC se han hecho eco recientemente de esta confianza del francés. Joan Mir también se mostró optimista por los recientes progresos, en Japón, que se sumaron a la frustración del campeón de 2020 tras su incidente con Alex Márquez.

Aunque, por otra parte, puede ser difícil sacar algunas lecturas de la confianza de Zarco tras su actuación en Phillip Island. En primer lugar, porque el piloto del LCR tiene afinidad con la pista australiana, después de ganar su única carrera principal para Pramac Ducati en 2023.

En segundo lugar, Phillip Island es una pista en la que las diferencias suelen ser más pequeñas, y los pilotos pueden compensar las deficiencias de las motos. Ese efecto se acentuó en este 2024 por la falta de tiempo con pista seca, lo que limitó la capacidad de Ducati para explotar el número de motos que tienen recopilando datos, por ejemplo.

Dentro del continuo esfuerzo de Honda por mejorar su momento actual en MotoGP, el fabricante ha incorporado a su plantilla al actual director técnico de Aprilia, Romano Albesiano. Comenzará a ejercer sus funciones al inicio de la temporada 2025.