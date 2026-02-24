Según Zarco, la Honda es "quizás una moto mejor que la KTM"

Durante los test invernales de MotoGP para 2026 ha comenzado a perfilarse una jerarquía, sin grandes cambios con respecto a la temporada pasada. Ducati ha mantenido su ventaja, e incluso ha podido ampliarla, y Aprilia parece ser su principal rival, mientras que Yamaha se ha quedado claramente rezagada, con una moto y un motor V4 que aún necesitan un importante desarrollo antes de que la marca japonesa pueda volver a estar en la pelea.

Entre ambos, KTM solo ha estado representada en los primeros puestos por Pedro Acosta y Maverick Viñales, y el fabricante austriaco parece amenazado por el continuo progreso de Honda. A lo largo de 2025, la casa del ala dorada se distanció de Yamaha, dio el salto al rango C de concesiones y terminó acercándose al podio a finales de año. La marca parece lista para dar un nuevo paso adelante en 2026.

Para Johann Zarco, su moto tiene ahora el potencial de ser la tercera mejor de la parrilla. "Si la comparamos con la Aprilia, esta moto es muy impresionante en la entrada de las curvas", comentó el francés. "Si la comparamos con la KTM, creo que quizá tengamos una moto mejor que la KTM, en mi opinión".

"Tenemos puntos más fuertes que la KTM, y quizás algunos puntos más débiles, pero en comparación con la Aprilia, no vemos en qué somos mejores. En mi opinión, la Ducati sigue teniendo una gran ventaja en aceleración y en el motor".

El objetivo de Luca Marini para el inicio de la temporada es estar entre los diez primeros. Foto de: Steve Wobser / Getty Images

En términos de posiciones, estas prestaciones podrían situar a Honda en los últimos puestos del Top 10, según Luca Marini. "Creo que dependerá mucho de las clasificaciones", subrayó el piloto del equipo oficial. "Creo que muchos pilotos pueden luchar por el Top 5 en este momento".

"Quizás el podio ya esté decidido, pero intentaremos estar ahí si alguien comete un error. El potencial es estar entre los ocho o los siete primeros. Si hacemos unas clasificaciones fantásticas, podemos intentar hacerlo aún mejor".

Joan Mir comparte la opinión de los demás corredores de HRC. "Actualmente, nuestra posición real no es más que un Top 8 o un Top 10», estimó. "Estamos ahí, y si nadie comete un error, eso es lo realista en este momento". Para el campeón de 2020, el problema es que Honda no es la única marca que ha mejorado su moto, lo que impide esperar mucho más: "Diría que tenemos un potencial similar al del año pasado, porque los demás también han progresado. Hemos progresado, pero los demás probablemente lo han hecho igual o incluso más".

Joan Mir no cree que Honda sea capaz de competir con las mejores motos. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Espero luchar por las primeras posiciones, el Top 6 o el Top 5, sería increíble [pero] hay que ser realistas", precisó el mallorquín en la página web oficial de MotoGP. "Creo que los demás fabricantes también han avanzado mucho, y estamos intentando alcanzarlos. Cuando pensamos que los estamos alcanzando, ellos dan un nuevo paso adelante, estamos un poco en ese proceso, pero creo que seremos buenos".

Marini también considera que las Ducati son intocables: "Las seis Ducati son muy fuertes, los seis pilotos parecen haber progresado mucho desde el año pasado, o quizá sea la media de todos los pilotos la que es más fuerte. Siento que todos han progresado. Por nuestra parte, es cierto que hemos avanzado mucho. Veremos si es suficiente en otras carreras, pero por ahora, aquí [en Tailandia] todavía nos falta algo en el 'time attack'. En cuanto al ritmo de carrera, somos muy competitivos, podemos luchar por el Top 5».

La falta de agarre, una debilidad penalizante

Joan Mir no acaba de alegrarse por la situación actual y destaca sobre todo una debilidad: la falta de agarre. Lo ha convertido en una prioridad absoluta tras pedir una "revolución" en este aspecto al término de los test de Buriram, y cree que es lo que impide a Honda alcanzar a sus rivales italianos.

"La dirección a seguir no está muy clara, porque creo que no tenemos un paquete muy competitivo por el momento. Eso es lo que siento. Probablemente los chicos encontrarán algo esta semana, estoy seguro, y eso nos ayudará, pero por ahora la realidad es esa".

Joan Mir insiste en la necesidad de encontrar adherencia con la Honda. Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"En términos de potencial, esperaba más [en cuanto a] agarre, nos falta, incluso en Sepang. Creo que en Malasia dije que había que mejorar el agarre. Es nuestro punto débil. Creo que Ducati y Aprilia están en otro nivel actualmente, así es como veo [la jerarquía] en esta pista en particular. En Malasia fue similar, pero creo que allí teníamos posibilidades, mientras que en Tailandia no".

Luca Marini también quiso relativizar la cuestión de la falta de grip, recordando que se trata de una búsqueda permanente en MotoGP: "En cuanto seguimos a un piloto, tiene más agarre. Es la sensación que se tiene cuando se quiere atacar y marcar un tiempo. Cuando hay un mejor tiempo, es con más agarre".

"Ahora hemos mejorado el motor, la frenada, el giro, en general la base es buena, el equilibrio de la moto es bueno. Si tengo que ganar medio segundo, necesito más agarre. Creo que todos los pilotos dirán lo mismo, incluso los de Ducati. Tenemos que seguir trabajando en eso y trabajar mejor que los demás", cerró el transalpino.