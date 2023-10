Zarco, enfadado en Motegi por haber sido excluido de la carrera

Una caída momentos antes de la bandera roja arruinó por completo el Gran Premio de Japón de Johann Zarco. El francés era sexto cuando se fue al suelo y, aunque su moto estaba muy dañada, aprovechó la proximidad con respecto a la entrada al pitlane para empujarla hasta su garaje, pensando que quedaría clasificado en la posición que ocupaba antes del accidente, ya que la tabla se coge en la vuelta anterior a la cancelación.

En su camino al box, el piloto del Pramac Racing no cruzó la línea que señaliza la entrada al pitlane, lo que va en contra del reglamento y provocó su exclusión de la carrera. En su garaje, el piloto galo intentó convencer sin éxito a Dirección de Carrera para que diera marcha atrás.

"Fui a pedir explicaciones, al menos sobre por qué no era sexto", declaró Zarco en Canal+ Francia, asegurando que había hecho todo lo posible por seguir la ruta preestablecida: "Los comisarios me sacaron de la pista. Yo quería volver, así que volvimos a la pista, y de hecho no pasé la pequeña línea donde pone 60 km/h en el pitlane. Así que ni siquiera acabé clasificado. Si no, habría sido sexto. Eso me disgustó mucho, porque la sexta posición son diez puntos, y son importantes".

Zarco lamentó que esa pequeña diferencia tuviera consecuencias tan grandes, sobre todo después de haber hecho todo lo posible por mantenerse en pista: "Intenté devolver la moto, me dijeron que tenía que bajarme, grité para decir que no, y me empujaron. Y ahí lo tienes, si [hubiera pasado] esa pequeña línea de 60 km/h, me [hubiera] clasificado sexto. Si me [hubiera caído] en la curva 3, estoy de acuerdo en que faltarían 3 kilómetros de pista. Esas son las normas, pero me cabrea mucho".

"[Es] una regla estúpida que te impide coger 10 puntos", resumió, antes de corregirse a sí msmo: "Bueno, no es una regla estúpida: tiene sentido decir que si hay una bandera roja y no todo el mundo ha cruzado la línea, coges la vuelta anterior. Eso tiene sentido. Y una vez que hay bandera roja, tienes que [volver con] la moto al box por el pitlane. Es un poco extraño, casi tienes que tomar una distancia en el GPS de la moto para comprobar que se ha completado esa distancia".

Zarco siguió lamentado este escenario desfavorable: "Me fastidia, porque estaba demasiado cerca para volver [al box]. Luego ha empezado a llover, es una pena. Cuando las cosas no quieren ir, no van", continuó.

La carrera del francés ya se había animado antes de lo ocurrido. En la salida, se encontró por el exterior y tuvo que levantar la moto para evitar a Maverick Viñales, que fue obstaculizado por Marco Bezzecchi. Pasó por la grava y acabó vigésimo al final de la primera vuelta. Tras los cambios de moto, Zarco se situó a 11 segundos de Jorge Martín, el primer piloto en montar neumáticos de lluvia, y realizó una serie de adelantamientos antes de reducir la diferencia con su compañero de equipo hasta los 6, en el giro anterior al accidente.

"En la primera curva me tocó Viñales, que debió ser tocado por alguien más, no sé quién, por el interior. No sé cómo no me caí, porque incluso tuve que soltar el manillar, me fui recto... Conseguí volver a pista, enseguida empezó a llover, así que volví a boxes. Y luego, en una pista que no estaba demasiado mojada, conseguí remontar, pero entonces empezó a llover más, estaba muy resbaladiza y era muy complicado. Veía que los demás se caían y me hubiera gustado ir más rápido, pero intenté gestionarlo diciéndome a mí mismo que sería capaz de remontar sobre la marcha."

"Después había mucha agua, hicimos mucho aquaplaning, y esta caída fue simplemente aquaplaning a la salida del túnel", explicó Zarco. "[Hice] el mismo ángulo [de inclinación] de siempre y la moto se fue completamente", explicó para terminar.