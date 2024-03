Zarco ve "claro" que el proyecto actual de Honda es "mucho mejor"

Tras una carrera al sprint muy complicada por vibraciones en su Honda, Johann Zarco vivió el domingo una prueba larga más tranquila en el Gran Premio de Qatar, sumando sus primeros puntos del año. Aunque tuvo que conformarse con un modesto duodécimo puesto tras Fabio Quartararo, tuvo la satisfacción de ver cómo el problema del día anterior desaparecía casi por completo.

"En comparación con el sábado, cuando dije que la moto estaba fuera de mi control, este domingo no vibró, así que pude jugar mis cartas un poco mejor", explicó el nuevo piloto del LCR en Canal+ Francia. Zarco explicó que la situación ahora "era controlable", gracias a los cambios en la puesta a punto que aportaron "menos agarre pero más consistencia" al comportamiento de la Honda.

En su encuentro con la prensa, el piloto de Niza comentó que esperaban ser más lentos, pero que al final el ritmo fue bueno. "[La idea era] decirnos 'vale, vamos a ir más despacio durante toda la carrera', [pero] no fuimos mucho más lentos, porque hicimos toda la carrera en 1:53 medio y alto", subrayó.

Zarco acabó contento de haber dado un paso adelante y, probablemente, lograr el mejor resultado posible dado el nivel actual de su RC213V. "Significa que entendemos lo que tenemos que hacer, o cómo controlar la moto. Después de eso, nos faltan la velocidad punta y algunas décimas en cada vuelta, pero eso vendrá con el tiempo, a medida que mejoremos la moto".

"Tal vez podría haber pasado a Quartararo, ese habría sido el mejor resultado posible, pero la forma en que he controlado la carrera, lo que hemos aprendido entre el sprint y ahora, ha sido interesante. He disfrutado pilotando la moto, eso ya es bueno, y toda la información es cada vez más clara", siguió el domingo tras terminar el gran premio.

Será un largo camino de vuelta a la cima para Honda, pero el galo está satisfecho de haber podido establecer su puesta a punto básica mejor que durante los tests invernales, en una moto que le deja más o menos tranquilo a pesar de su actual falta de rendimiento. Considera que la casa del ala dorada está trabajando en la dirección correcta.

"Lo diré otra vez, es satisfactorio sumar algunos puntos y empezar el campeonato así. Este fin de semana ha creado una base real para nosotros, porque los ejemplos que obtienes en una carrera al sprint o en una carrera larga son muy importantes. Durante un test, aunque tengas tiempo de hacer un stint largo, nunca tienes la información de una carrera. Hay que tomar estas carreras para el desarrollo, porque de momento sabemos que no estamos preparados para el podio, pero está claro que esto es mucho mejor que el proyecto de los dos últimos años", siguió Zarco.

"Estoy contento, hemos creado una base real este fin de semana. Puede que hayamos hecho bastantes días de pruebas, pero teníamos muchas cosas que ajustar, que encontrar, que intentar 'definir'. Necesitábamos esto, no tener caídas, y rendimiento con neumáticos nuevos. Cuando la moto engancha, hay una manera de hacer algo y lo he hecho, incluso en la sprint. Y en carrera, he jugado lo mejor que he podido".

El domingo, Zarco estuvo en el centro de la batalla entre marcas japonesas, fuera del top 10, pero también pudo analizar desde la distancia el pilotaje de Maverick Viñales, sobre una Aprilia que actualmente rinde mucho mejor, lo que le mostró las cosas a mejorar en la Honda.

"Necesitábamos este tipo de carreras para entender lo que podemos hacer. Realmente, la mejor referencia fue Viñales para nosotros, porque era una de las mejores motos en Qatar pero no tenía mucha confianza, así que falló un poco en la salida de ambas carreras. Al menos pude seguirle el ritmo y luego vi que no podía estar con él. Fue el ejemplo perfecto para entender dónde estoy como piloto, y después para dar información sobre el nivel de la moto".

"Como he dicho, tenemos concesiones, así que más tests y más piezas que evaluar, y eso será útil. Hay un equilibrio en la moto, no hay grandes secretos pero todo el mundo tiene que encontrar ese equilibrio y Honda está en el camino", finalizó Zarco, medianamente satisfecho.