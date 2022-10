Zarco va rápido con la Ducati por "método", no por pilotar "de forma natural"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- El francés fue uno de los protagonistas de las sesiones de ensayo libres, al liderar las dos de la primera jornada en Australia, por más que en la tercera no pudiera certificar su pase directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2), y el Warm Up del domingo por la mañana.

Tener que pasar por la Q1 condicionó su estrategia con vistas a la eliminatoria decisiva, en la que terminó con el sexto mejor tiempo que le colocó cerrando la segunda fila de la parrilla del domingo.

En condiciones normales, Johann Zarco debería haber sido uno de los integrantes del grupo de seis que formó al frente del pelotón la mayor parte de la carrera, pero un problema con el dispositivo de salida de su Ducati le hizo perder doce posiciones y cruzar la meta tras la primera vuelta el 18º. De hecho, el chico de Cannes fue, de entre los diez primeros clasificados, el que empleó más tiempo (1m 39,7 segundos) en completar ese primer giro.

El corredor del equipo Pramac se vio embotellado y exigido, incapaz de quitarse de encima a los rivales que le impedían ir en busca de la zona delantera del grupo. Finalmente, y tras un pulso con Aleix Espargaró, terminó el octavo, justo por delante del español de Aprilia.

Tras bajarse de su moto, Zarco lamentó esos primeros compases de la prueba que, según él, condicionaron completamente sus posibilidades de lograr su quinto podio del curso.

"Tuve un problema con el dispositivo de salida. Debería haber estado en el grupo delantero, porque así habría podido relajarme un poco más, y no ir tan apurado", resumió el piloto galo, que no termina de encontrarse a gusto encima de la Desmosedici; esa que, según el clamor popular, es el prototipo más equilibrado de todos.

"Tenemos que encontrar una solución que me ayude a conducir la Ducati de forma más natural, porque mis sensaciones no son las mejores. Logro ir rápido porque aplico un método, pero ese método no me permite ganar carreras. Para eso necesito conducir de forma natural, exactamente como Alex Rins lo hizo esta vez [con la Suzuki]", concluyó Zarco, séptimo en la tabla general de puntos, y mermado por falta de consistencia –acumula cuatro ceros–.