Zarco: "Si no ganamos aquí, no creo que sea preocupante"

Ducati había ganado los dos últimos grandes premios disputados en el Circuito de Losail, en 2018 y 2019. Andrea Dovizioso se impuso en ambas ocasiones a Marc Márquez y acabó subcampeón del mundo a final de año.

El piloto de Forlì decidió no renovar en 2020 con los de Borgo Panigale y dejó el equipo al finalizar la pasada temporada.

El fabricante boloñés cambió de filosofía para 2021 y apostó por la juventud. A su equipo oficial llegaron los jóvenes Pecco Bagnaia y Jack Miller. Johann Zarco, que con 30 años es el más veterano de su alineación, fue promovido al Pramac, mientras que las otras tres Desmosedici se las reparten para los rookies Jorge Martín, Enea Bastianini y Luca Marini.

En la pretemporada, los números secundaron la apuesta de Ducati. Miller fue el más rápido, mientras que Bagnaia y Zarco también brillaron. El italiano consiguió la primera pole del año en Qatar y finalizó la carrera en tercera posición, por detrás del francés.

El resultado ha sido celebrado en Ducati, que lo consiguió exhibiendo músculo 'arrancándole las pegatinas' a la Suzuki del campeón Joan Mir sobre la misma recta de meta. Pero mientras algunos lo han visto como una señal positiva, otros han recordado que los italianos venían de ganar las dos últimas ediciones en Losail a Márquez, ahora ausente.

"Si no conseguimos ninguna victoria, no creo que tenga que ser preocupante. Somos competitivos y si podemos estar en el podio en las dos carreras es una buena señal para el futuro", afirma Zarco. "No tenemos que preocuparnos, pero el objetivo es ganar y sabemos que podemos hacerlo. Debemos gestionarlo y buscar la oportunidad en la carrera para gestionar la goma trasera".

Bagnaia lideró dos tercios de la carrera, pero en las últimas vueltas se quedó sin neumáticos y no pudo plantar cara a la Yamaha de Maverick Viñales. El objetivo este fin de semana para los pilotos de Ducati es conservar las gomas para la parte final.

"El consumo de los neumáticos es difícil de gestionar. Durante la carrera, haber guardado goma cuando iba detrás de Pecco me ayudó mucho, eso me permitió poder volver adelantar a Mir. Creo que Pecco no querrá volver a liderar la carrera otra vez, eso te gasta mucho los neumáticos. El objetivo es tener más opciones de ser rápido a final de carrera y estar en condiciones de luchar por la victoria, no solo el podio", indica el de Cannes

Tras dos años plagados de altibajos en KTM y Avintia, Zarco se ve ahora con material para aspirar a todo.

"Tengo ganas de darle la vuelta a la tortilla. Espero tener energía para poder celebrar una victoria si la logro. Este año tenemos más experiencia y mejor material. Dall’Igna [director general de Ducati] me dijo el domingo por la noche que fue una buena decisión contar conmigo. Recuerdo que en 2019 estaba pensando en bajar a Moto2, pero él me dijo que confiara. Si hubiera vuelto, el domingo no habría estado en el podio", remachó.

Las fotos de Johann Zarco en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

