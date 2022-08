Zarco, un divorcio con la victoria que dura ya casi 100 grandes premios

Cargar el reproductor de audio

Tras ser doble campeón del mundo de Moto2, Johann Zarco debutó en MotoGP de la mano de Yamaha y el Tech3 en 2017, habiendo disputado hasta este domingo un total de 96 grandes premios en la clase reina.

Pese a haber logrado subir hasta 15 veces al podio, además de acumular hasta ocho pole position, la última en Silverstone el pasado fin de semana, el francés sigue sin ser capaz de estrenar su casillero de victorias.

Zarco salía desde la primera casilla de la parrilla en el Gran Premio de Gran Bretaña tras ser, claramente, el piloto más sólido del fin de semana, presentándose ante sí una clara oportunidad de pelear por el triunfo. El galo se colocó primero desde la misma salida y lideró las cuatro primera vueltas de la carrera, hasta que… se cayó en el quinto giro.

El de Pramac Ducati perdió la rueda delantera y se estampó contra el asfalto, una circunstancia que deja abiertas las dudas sobre la elección de los neumáticos. Zarco se presentó a la parrilla con el compuesto blando delantero, pero a pocos minutos del inicio de la carrera y con las temperaturas subiendo casi diez grados en el asfalto respecto al viernes y el sábado, optó por endurecer la goma y optar por la mezcla media.

"No hubo gran cambio en la trayectoria en la frenada", dijo Zarco explicando el motivo de la caída.

"Quizá el neumático delantero medio no tenía suficiente agarre, pero dado el calor elegir la goma blanda era preocupante. Pensábamos que nos iban a alcanzar a lo largo de la carrera. Tuve un buen comienzo, fue bueno liderar las primeras vueltas, pero los accidentes son así, da un poco de miedo pensarlo", en referencia a que un mínimo error puede dar al traste con el trabajo de todo el fin de semana.

Pese a que Zarco vio como se le escapaba una nueva oportunidad de escribir su nombre en los libros de historia, quiso ver la parte positiva del fin de semana tras un receso de casi un mes y medio.

"Es difícil juntar todo para ganar. Pero poder atacar después de este largo receso de verano y ser rápidos ha sido positivo, creo que le he dado un giro a la Ducati. Solo tenemos que seguir adelante y pasar página", se resignó.

Pese al contratiempo, Zarco no quiere recrearse en su mala suerte.

"La caída no puede hacer mella en la mentalidad, de lo contrario te rindes de inmediato y no hay razón para hacerlo, hay muchas cosas positivas. Caer es parte de las carreras. Lo que puede ser molesto es que cuando tienes las mejores oportunidades, te vayas al suelo. Desafortunadamente, como dije, es bastante complicado juntarlo todo. Nuevamente, todo el fin de semana fue bueno, pero tuvimos 25 grados de temperatura, lo que empujó el neumático medio delantero, que me hizo caer".

"Dentro de diez días estaré encima de la moto de nuevo, así que el tiempo pasa rápido. Tenemos que entrenar en casa, ponernos en forma y seguir con ganas buscando la victoria", zanjó el chico de la Costa Azul.