Zarco se fue al suelo en Portimao por un problema de marchas de Ducati

Desde la tercera posición de la parrilla, Johann Zarco lideró las tres primeras vueltas, pero después no pudo aguantar el tirón de Fabio Quartararo y Álex Rins. Cuando llegaron Joan Mir y Pecco Bagnaia, el francés perdió el tren delantero de su Ducati en la curva 10 y ahí terminó su carrera.

"Tuve un pequeño problema con la caja de cambios, por eso no iba en la marcha correcta. Cuando bajé dos marchas [en la curva] me quedé en primera porque no había engranado bien la cuarta antes. No había enganchado bien. Pensé que había cometido un error, pero me tranquilizaron diciéndome que habían tenido este pequeño problema con otros pilotos antes. Mala suerte", explica Zarco.

El piloto de Cannes cree que el problema se pudo deber al rapidísimo ritmo de carrera que estaba intentando seguir.

"Me faltaban algunas décimas y quizás estaba forzando demasiado para seguir a los demás. Quizás los cambios no fueron tan correctos como deberían haber sido. Creo que esa fue una de las causas", apuntó.

El estado del neumático delantero de la Ducati tampoco ayudó a evitar la caída.

"El neumático delantero no estaba muy buen en el flanco derecho, no podía apoyar y por eso me caí inmediatamente. No habíamos tenido ese problema, pero quizá dar muchas vueltas en 1:38.9 no es fácil. Creo que se calentó demasiado yendo detrás de Mir. Probablemente necesitábamos una puesta a punto diferente",señaló.

Zarco se dejó el liderato del Mundial en la caída, que ahora pasa a manos de su compatriota Quartararo tras ganar la carrera.

"Tenía la esperanza de luchar por el podio. La ventaja en la recta sigue siendo importante y sabía que podía marcar la diferencia en la subida de la recta. Rins y Fabio se escaparon. Esperaba quedarme detrás de Pecco, pero cometí el error casi inmediatamente después de que me pasara", remachó.