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MotoGP GP de Qatar

Cómo la bandera roja de Qatar desbloqueó los fantasmas de Zarco para dejar atrás Barcelona

Johann Zarco logró olvidar las malas sensaciones que aún rondaban en su cabeza por el escalofriante accidente de Barcelona; logrando mantener el foco en la resalida de la sprint del reciente GP de Qatar.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 14 nov 2026, 12:12

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Johann Zarco, piloto de LCR-Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto francés de LCR-Honda sufrió un doble accidente durante el GP de Catalunya, el pasado mes de mayo, del que aún sigue recuperándose, tanto física como psicológicamente, no en vano la lesión que sufrió en la rodilla puso en serio compromiso su trayectoria deportiva.

En la carrera celebrada en Barcelona, la moto de Pedro Acosta se paró cuando el corredor de KTM lideraba superadas las 11 primeras vueltas, con la mala suerte de que Alex Márquez, que iba segundo, impactó contra el murciano, saliendo la Ducati despedida por los aires soltando piezas sin control. Una de esas piezas impactó con el pie de Johann Zarco, que circulaba por detrás.

Tras pararse la carrera con una bandera roja, Zarco regresó al box de su equipo, donde repararon la moto a toda prisa mientras el piloto trataba de entender si el intenso dolor que sufría en su pie era solo por el golpe o si había una lesión.

El veterano piloto, finalmente, se subió a la moto dispuesto a tomar la salida por segunda vez. La siguiente imagen después de que el semáforo se apagara, en la primera curva, fue dantesca. Las motos de Luca Marini, Pecco Bagnaia y el propio Zarco en la escapatoria, con la pierna del francés doblada de forma absolutamente antinatural atrapa en la rueda trasera de la Ducati.

Pecco Bagnaia y Luca Marini tratando de rescapar a Johann Zarco, tras el accidente de Barcelona

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El de LCR fue evacuado a un hospital y los especialistas no se atrevieron a operarle debido a la enorme hinchazón en la zona de la rodilla, y a que las pruebas a las que fue sometido no ofrecían la suficiente claridad, debido al desastre de ligamentos y tendones afectados.

Zarco viajó hasta Lyon para ponerse en manos del eminente doctor especialista en lesiones de rodilla Bertrand Sonnery-Cottet.

Inicialmente se planteó esperar un tiempo hasta que bajara la inflamación para poder operarle. Luego, la presencia de una quemadura profunda en la rodilla, debido al accidente, aconsejaba no hacerlo para evitar una infección.

Finalmente, con fuerza de voluntad, trabajo y constancia, Zarco logró recuperarse parcialmente y, sin pasar por el quirófano, reaparecer en Aragón, a finales de agosto, tras perderse seis grandes premios.

Desde entonces, el mejor resultado del francés lo cosechó, precisamente, en Qatar, donde sumó 12 puntos su mayor botín de toda la temporada.

Miedo desbloqueado

Desde el accidente en la resalida de Barcelona en mayo y antes de Qatar, Zarco había tomado parte en seis carreras y siete sprint, en las que no se había vivido una situación similar, con un accidente en la pista que provocara bandera roja y una nueva formación en parrilla.

En Losail, Zarco había clasificado séptimo, y tras una buena salida circulaba en el segundo grupo cuando Bagnaia sufrió una fuerte caída. Se mostró bandera roja y todos los pilotos volvieron a boxes para una nueva salida. Una situación en la que a Zarco le volvieron a la cabeza los fantasmas de Barcelona.

Johann Zarco (LCR-Honda #5) circulando tras Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio en la sprint de Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esta vez, el de LCR tomó la segunda salida como un cohete, logró ganar dos posiciones peleando con Acosta y Raúl Fernández, y finalmente cruzó la meta quinto, su mejor resultado este año.

"Me alegró mucho haber recuperado la concentración tras la bandera roja", explicó Zarco el sábado tras la sprint en Losail.

"Sinceramente, cuando se paró la carrera me vino a la cabeza lo que ocurrió en Catalunya", admitió el piloto de Honda.

"Pero fue una situación distinta, ya que esta vez no me vi involucrado en el accidente. Por eso pude mantener la concentración", continuó.

"En la segunda salida de Barcelona, el dolor en el pie era tan intenso que, al disminuir pienso que también bajó mi nivel de adrenalina", y por tanto el foco. "En Qatar, en cambio, estaba ahí, listo para volver a competir, preparado y concentrado".

Una experiencia que sirvió para despejar dudas y disipar posibles miedos ocultos. "Fue muy positivo lograr una segunda salida excelente como la que hicimos. Fue la mejor forma de superarlo. Lo de Catalunya ya es pasado, pero Qatar sirvió para dejar atrás definitivamente aquel recuerdo".

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