Zarco deja "aparcada" la RC213V desarrollada por el test team de Honda

Joan Mir dijo, tras probar la moto desarrollada por el test team de Honda en unos tes privados en Barcelona, que el prototipo no iba en la dirección adecuada y que, por tanto, no iba a probarlo más, que le daba igual si lo seguía llevando Stefan Bradl o cualquier otro.

Con esa moto, el alemán compitió en el Gran Premio de España el fin de semana y, el lunes, el prototipo pasó al garaje de Johann Zarco, para que completara algunas tandas sin resultados en términos de rendimiento.

Zarco no quedó impresionado en absoluto por el nuevo prototipo de MotoGP antes de asegurar que la moto no había dado un paso adelante en prestaciones.

"Hicimos algunas tandas con ella y no pudimos sacar nada positivo de esta moto. Sólo un área era mejor, pero el resto no", añadió.

"El tiempo por vuelta no llegaba. Así que todavía no es la moto de la que podamos decir que hemos dado un paso adelante. Quizás esperaba una mejora en este test con la nueva moto, pero no lo conseguí", se resignó el francés.

Además de Zarco, el segundo prototipo utilizado por Bradl el fin de semana en Jerez fue a parar al garaje de Takaaki Nakagami, que se mantuvo en la misma línea que los otros tres pilotos de Honda.

"De momento, sí, el ritmo de la moto, incluso la nueva, no está dando el rendimiento", continuó Zarco, que tras probar el nuevo prototipo en la parte inicial del test, volvió a la misma moto que utilizó durante el fin de semana, aunque con algunas piezas nuevas instaladas aquí y allá con fines de prueba.

Después de que Mir descartara esta RC213V 'mejorada', Zarco no espera volver a probarla, dejando su desarrollo a un lado.

"Creo que no, porque si no habríamos continuado el test con ella, y no lo hicimos. Tal y como ha nacido la moto lo normal es que dé un mejor rendimiento. Y cuando no lo está dando después de unos reglajes, tenemos que dejarla aparcada a un lado".

"No es mi trabajo decirle a Honda cómo debe hacer las cosas"

Zarco llegó a LCR Honda este año tras dejar la Ducati oficial de Pramac, interesado más en un contrato a larga plaza y la posibilidad de ayudar a un fábrica como la de Tokio a volver al camino del éxito. Sin embargo, dejó claro este lunes que no pediría a HRC que dejara de trabajar en la moto de laboratorio, aunque no lograra convencer a los pilotos titulares en los test de Barcelona y Jerez.

"No es mi trabajo decirle a Honda la forma en que tienen que hacer las cosas con el equipo de pruebas", aclaró. "Ahora todos los pilotos han probado ya esta nueva moto y no han conseguido las sensaciones que queríamos", expuso.

"Quizás el equipo de pruebas no trabaje más con esta moto. No te lo puedo decir, no lo sé, pero nunca le diré a Honda que no ponga sus esfuerzos en una moto, porque no estoy en esta posición para hacerlo", al contrario que Mir, que ha recomendado a Honda que se olvide de este prototipo ya que no va en la línea que debe ir, según su criterio.