Zarco acepta estar en un segundo plano, pero LCR quiere más novedades de Honda

Desde que se unió al clan Honda a través del equipo LCR, Johann Zarco ha sido durante un tiempo el piloto más exitoso de la marca sin ser su líder, al menos hasta el resurgir de la escudería oficial. El francés ha sido el mejor representante de HRC en la general tanto en las temporadas 2024 como 2025, aunque este año, si bien es cierto que ha sido el único piloto en ganar, en un GP de Francia que se recordará, su final ha sido más abrupto y se ha visto superado.

A pesar de estas actuaciones, Zarco sigue siendo corredor de un equipo satélite, y no es una prioridad a la hora de recibir mejoras. Esto se hizo evidente este año, ya que sólo pudo utilizar las nuevas actualizaciones varias carreras después que los pilotos oficiales, en la segunda mitad del campeonato, e inicialmente con una sola moto, lo que le dificultó trabajar en ellas adecuadamente.

El galo tampoco se benefició mucho del sistema de concesiones. Honda estaba en la categoría D, que permitía rodar a los pilotos titulares en los test, pero Joan Mir y Luca Marini hicieron muchos más que él. Por lo tanto, el paso de la casa del ala dorada al rango C para 2026 no tendrá ningún efecto real en el organigrama del veterano piloto de Niza. "Mi programa será el mismo porque no he tenido ningún test extra", explicó. "Creo que he tenido dos neumáticos [destinados a pruebas] para todo el año, así que para mí no cambia".

Zarco trató de convencer a Honda para que le ascendiera al equipo oficial, pero no lo consiguió, mientras le prorrogaban dos años en el LCR. Al final, está contento con este estatus, con menos responsabilidad: "Me parece bien. Ya tengo bastante con las carreras. Estaría bien [hacer más test], pero no estoy en la posición de un piloto de fábrica. Recibo el mismo servicio, pero no participaba en sus test".

Johann Zarco Foto de: Toshifumi Kitamura / AFP vía Getty Images

"Con la posición en la que están, casi tienen una responsabilidad diferente, porque tienen que hacer los tests, las cosas, y vimos durante el año que, cuando estábamos un poco limitados por piezas, yo era el que tenía que esperar un poco [para recibirlas]", aclaró Zarco. "Tenía este desequilibrio, con una moto que tenía [las actualizaciones nuevas], mientras que la otra no, y creo que sufrí durante algunas carreras en esa situación".

"Estoy bien con eso y creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Creemos que podemos progresar con el equipo, así que es una forma positiva de verlo. Para el año que viene, la moto ha progresado mucho".

La situación debería cambiar para LCR y Zarco 2026

¿Cambiará el nuevo contrato de Zarco su situación? "No, no", advierte el interesado. Pero LCR sí espera beneficiarse de unos lazos cada vez más estrechos con Honda. Temporada tras temporada, Lucio Cecchinello ve cómo el acceso de sus pilotos a las piezas nuevas es cada vez menos lento, y espera que esta tendencia continúe.

"Cuando llegué a MotoGP, siempre teníamos una moto del año anterior, la maquinaria del año anterior", recuerda el jefe del Team LCR, entrevistado por la web de MotoGP. "Luego, cuando llegó Stefan Bradl en 2012, al principio de la campaña teníamos la misma moto que el equipo de fábrica, pero la fábrica desarrollaba la moto y nosotros no. Luego, desde la llegada de Cal Crutchlow [en 2015], no solo teníamos la misma moto al principio de la temporada, sino que de vez en cuando, cuando había evoluciones disponibles, las teníamos quizá dos o tres meses después",

"Recientemente, con Zarco, tenemos las evoluciones o al mismo tiempo, cuando pueden, o unas semanas tarde, cuando no pueden. Pido a HRC que reduzca al máximo el tiempo de producción, y ése es exactamente su objetivo".

Johann Zarco Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Dijeron: 'Vamos a hacerlo porque nos interesa, no porque esté escrito en el contrato de Zarco. Realmente, queremos dar el mejor apoyo a los cuatro pilotos, incluyendo a Diogo Moreira el año que viene, realmente queremos tener tantos pilotos como sea posible capaces de sumar puntos en el Mundial de Constructores'".

Las inversiones realizadas por la fábrica nipona dan esperanzas a Cecchinello, en particular para permitir la producción de piezas en Italia en 2026, sin esperar a que lleguen de Japón: "Está claro que están muy comprometidos a trabajar con otros proveedores, no sólo japoneses. Por eso han abierto las oficinas de HRC en Milán, destinadas a empezar a interactuar con los proveedores italianos y europeos, para producir piezas más rápidamente".

