Zarco: “En 2021 espero seguir en Ducati, pero no me cierro puertas”

Johann Zarco fue campeón del mundo de Moto2 en 2015 y 2016, y se convirtió en una de las sensaciones de MotoGP en la temporada de su debut en la categoría reina, logrando tres podios y dos poles al manillar de una Yamaha M1 satélite del equipo Tech3.

En 2018 repitió sus prestaciones y acabó firmando un contrato como piloto oficial de KTM por dos años, de los cuales solo cumplió la mitad del primero, antes de renunciar al no lograr entender la moto austríaca.

Tras algunos meses en casa, el galo acabó la temporada disputando tres carreras con el LCR Honda, antes de que Ducati le rescatara, en noviembre, para ofrecerle una moto con apoyo de fábrica en el equipo Avintina.

Zarco será el quinto piloto de la marca de Bolonia y, como su compañero Tito Rabat, dispondrá de una Desmosedici de 2019.

Ahora, el piloto pasa la confinación a la que está sometida gran parte de Europa por el virus COVID19 en su casa de Cannes, en la Costa Azul francesa.

“Es un periodo extraño, pero pienso que puede ir en mi favor”, explica Zarco en una entrevista con Canal+ Francia. “Personalmente, ya he vivido la experiencia de estar parado sin poder pilotar, y de tener que conocer y adaptarme a una moto rápidamente, lo viví el pasado año cuando debuté con la Honda en Australia”.

“Lógicamente, no logré un gran resultado, pero tampoco lo hice muy mal. Sin embargo, estaba en la categoría 'correcta', aceptable, y esta situación evolucionó rápidamente en 15 días. La situación es, por lo tanto, similar; firmé con Ducati, no hice los test en noviembre y esto significó que tuve un descanso de casi tres meses antes de ir a Malasia. Allí tampoco hubo resultados sorprendentes el primer día, pero las cosas mejoraron en Qatar”, argumenta el francés.

La situación por la que tuvo que pasar Zarco el pasado año, le obligó a saltarse pasos que pueden servirle ahora como experiencia cuando el Mundial, tarde o temprano, tenga que arrancar de forma abrupta.

“Todo aquello me da confianza. Me digo que si la interrupción es larga, tal vez me pierda menos que los demás. Solo puedo esperar que esto sea una ventaja para mí, que mejore más rápido que los demás y tan pronto como reanudemos las carreras, pueda mejorar visiblemente. Así que siempre pienso que puedo ir en esa dirección”, se anima el galo.

Para Zarco, el ‘episodio KTM’ ha marcado un antes y un después, una marca en su carrera que esperaba empezar a ‘limpiar’ esta temporada.

“Ahora estoy en una situación en la que debo adaptarme a la moto y hacerme ver para poder merecer un puesto en 2021. Tenemos que recordar el período difícil del año pasado, cuando había un gran riesgo de no poder competir [en 2020]. Pero de todos modos tengo una buena moto ahora y todavía estoy en buenas condiciones”.

“El equilibrio es bueno, mental y físicamente. Así que me digo a mí mismo que Ducati puede darme tiempo, no me van a meter prisas. Actualmente no estoy hablando de 2021 con nadie. Pero lo ideal sería quedarme en Ducati”, reconoce.

“Aunque pueda hacerlo bien con ellos, no debo cerrar la puerta a otras posibilidades, pero ahora no es el momento de hablar de eso, estamos más en una situación de supervivencia que de negociar contratos”, zanja.

Las fotos del debut de Johann Zarco con la Ducati de Avintia