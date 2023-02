Yamaha encuentra en Sepang la velocidad perdida en el test de Valencia

Cargar el reproductor de audio

La falta de potencia y velocidad punta de la M1 dejó a Yamaha sin opciones de revalidar el título brillantemente conquistado por Fabio Quartararo en 2021. El francés se pasó los primeros meses del curso quejándose de falta de velocidad en su moto, y advirtiendo que esa desventaja iba a hacer imposible defenderse ante el creciente potencial de Ducati, como así sucedió finalmente.

La respuesta de Yamaha a las reiteradas demandas de su piloto estrella fueron fichar a un asesor externo en materia de motores, el italiano Luca Marmorini, exmotorista de Ferrari en la Fórmula 1 y colaborador, hasta 2021, en el diseño del propulsor de Aprilia, cuyo team principal, Maximo Rivola, había trabajado con Marmorini en Maranello.

Aunque en Yamaha no esperan que los frutos de la colaboración, que empezó en junio del año pasado, se vean plenamente reflejados hasta 2024, en los test de Misano de septiembre pusieron, por primera vez, en pista el motor en el que estaban trabajando para 2023. El primer diagnóstico de Quartararo no pudo ser mejor. Tras dos días de trabajo en la pista italiana, el francés se mostró "entusiasmado".

"Estoy entusiasmado de que hayamos confirmado que el motor ofrece un gran progreso", dijo al final de los dos días de trabajo en Misano, donde se pudo ver a Marmorini en el box de Yamaha. "El miércoles por la mañana estuve probando y la velocidad máxima fue realmente buena. Estoy muy feliz".

Con este panorama, los nipones se las prometían muy felices con el nuevo propulsor de 2023, esperando colmar los deseos de su corredor franquicia. Sin embargo, la situación vivió un giro inesperado en las pruebas del pasado mes de noviembre en Valencia, donde la velocidad del nuevo propulsor vista en Misano y confirmada en dos test privados con el equipo de pruebas, se esfumó por arte de magia.

"Hay algo que no funciona. En los test hubo claramente una mejora del motor, en cambio hoy aquí hemos tenido lo mismo que el fin de semana", dijo Quartararo abatido tras las pruebas de Cheste, el 8 de noviembre. "Es incomprensible porque en teoría el motor tiene más potencia y acabamos con la misma del de 2022".

La única explicación lógica a esta 'desaparición' de la velocidad que ofrecía el nuevo motor solo podía responder a las condiciones de la pista en las que se realizó el test. El francés se preguntaba confuso y preocupado: "No, porque es en la recta donde tenemos el problema. Sinceramente, en cuanto aceleras y subes marchas... no hay nada comparado con lo que probamos en Misano. ¿Por qué no tenemos esa velocidad que teníamos allá?".

No obstante, la velocidad de la M1 ha vuelto y lo ha hecho justo a tiempo para el primer test oficial de pretemporada, que arrancará este viernes en Sepang. Quartararo está ya en Malasia y este martes acudió al circuito para estar con el equipo de pruebas de Yamaha y comprobar, en el mismo lugar, como la M1 prototipo con la que ha rodado Cal Crutchlow se encaramaba hasta los 335 km/h de velocidad punta, según la página oficial del campeonato.

Son 5 km/h más de los marcados por el propio Fabio durante el Gran Premio de Malasia del pasado mes de octubre, y 8 km/h más que en el test de Sepang de 2022. Unos datos que arrancaron una gran sonrisa en el campeón del mundo de 2021 y que le permitirán afrontar el test del fin de semana con optimismo y la máxima motivación.

