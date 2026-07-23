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Yamaha apuesta por David Muñoz para que tutele la llegada de Jorge Martín

Yamaha ha elegido a David Muñoz, actual ingeniero de pista de Alex Rins, para que acompañe a Jorge Martín y tutele el desembarco del madrileño a la marca japonesa a partir del curso que viene.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jorge Martín trabajará con el actual técnico de Alex Rins en Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Resuelta la gran mayoría del mercado de MotoGP con vistas a la próxima temporada, hay escuderías que han pasado ya a configurar cómo quedará su estructura de técnicos, un apartado relevante en un ejercicio en el que abundarán los cambios.

Uno de los más llamativos es el que llevará a Jorge Martín a subirse a la Yamaha del equipo oficial, donde formará pareja con Ai Ogura. El madrileño debutó en la categoría de las motos pesadas en 2021, encima de una Ducati del equipo Pramac, y allí estuvo hasta que se proclamó campeón del mundo en 2024, antes de dar el paso a Aprilia.

Tras dos ejercicios en el fabricante de Noale, Martín desembarcará en el constructor de los diapasones, que apuntó a él para cubrir la vacante que dejará Fabio Quartararo, quien pasará a ser el buque insignia de Honda.

Según ha podido saber Motorsport.com, Yamaha ha elegido a David Muñoz para que se encargue de agilizar tanto como pueda el proceso de adaptación del actual líder del Mundial al que será su nuevo prototipo.

David Muñoz, segundo por la izquierda, trabajó con Valentino Rossi en la parte final de la carrera del astro italiano

David Muñoz, segundo por la izquierda, trabajó con Valentino Rossi en la parte final de la carrera del astro italiano

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Muñoz, responsable del lado del garaje que ocupa Alex Rins, promocionó a la estructura oficial de la marca en 2020, de la mano de Valentino Rossi. ‘Il Dottore’ encaraba entonces sus últimos bailes en MotoGP y decidió sustituir a Silvano Galbusera por Muñoz, integrante del equipo VR46 que competía en Moto2.

Martín llegará a Yamaha acompañado de David Galacho, ‘Malaguita’, su mecánico de confianza y a quien ya se llevó a Aprilia procedente de Pramac. En el otro costado del garaje de Yamaha, lo más lógico sería que Ogura heredara a Diego Gubellini, hasta ahora mano derecha de Quartararo.

Sobre el resto de movimientos, los hay que ya están confirmados, como el dúo que formarán Pedro Acosta y Cristian Gabarrini, en Ducati; y los hay que todavía están abiertos. En este sentido, uno de los fichajes que todavía deben anunciarse es el de Nicolò Bulega, que se incorporará a VR46, donde formará pareja con Fermín Aldeguer.

Cristian Gabarrini, que en los últimos años ha trabajado con Pecco Bagnaia, será el técnico de Pedro Acosta en su aterrizaje en Ducati

Cristian Gabarrini, que en los últimos años ha trabajado con Pecco Bagnaia, será el técnico de Pedro Acosta en su aterrizaje en Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El murciano, con estatus y contrato de piloto de fábrica de Ducati, trabajará con Massimo Branchini, que en estos momentos acompaña a Fabio Di Giannantonio. Con Bulega, a su vez, estará Matteo Flamigni, otro de los integrantes de la antigua tropa de Rossi, que ahora se encarga de asesorar a Franco Morbidelli.

En Gresini, Joan Mir se reencontrará con Frankie Carchedi, con quien se proclamó campeón del mundo con Suzuki (2020). A la espera de que la escudería de Faenza lo termine de concretar, lo más lógico es pensar que David Holgado irá de la mano de Donatello Giovanotti, que ahora está junto a Alex Márquez.

El menor de los hermanos de Cervera (Lleida) pasará a correr con una KTM oficial, aunque todavía no ha trascendido quién será su ingeniero de pista, y lo mismo ocurre con Fabio Di Giannantonio.

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