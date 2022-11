Yamaha no esperaba que Quartararo sacara "tanta ventaja" al principio del curso

Cargar el reproductor de audio

La fragilidad del propulsor que inicialmente debía incorporarse en la M1 de esta temporada se tuvo que desechar al quedar probada su falta de fiabilidad. Eso hizo que Fabio Quartararo se viera obligado a emprender su cruzada para revalidar el título de MotoGP sin ese extra de músculo que llevaba tanto tiempo pidiendo.

Entre eso y el paso adelante que se le presuponía a la competencia; sobre todo a Ducati, los responsables de Yamaha encararon el curso con la sospecha de que el Diablo iba a competir en inferioridad de condiciones técnicas.

Precisamente por ello no esperaban que el francés fuera capaz, no solo de ponerse al frente de la tabla de puntos, sino de distanciarse del resto de sus competidores: Quartararo se fue de Alemania con 34 puntos de margen más de un gran premio, sobre su más inmediato perseguidor, que por aquel entonces era Aleix Espargaró. Esa diferencia quedó fijada en 32 puntos tras la primera prueba posterior a las vacaciones (Gran Bretaña), antes de que Pecco Bagnaia pillara carrerilla e interpretara la mayor remontada en la historia del certamen, al recuperarle al de Yamaha 91 puntos.

En una charla mantenida con Motorsport.com hace unos días, Lin Jarvis afirmaba que la cúpula de la marca de los diapasones esperaba de alguna manera que el estancamiento del prototipo de este 2022 dejara a Quartararo sin armas para revalidar la corona. De hecho, el británico va incluso un poco más allá, al señalar que esa inercia tan positiva que acompañó al #20 en la primera mitad del ejercicio fue algo inesperado.

"Lo que no esperábamos era que Fabio fuera capaz de coger tanta ventaja en la primera mitad de temporada. Sabíamos que tiene un talento descomunal, y que es capaz de extraer el máximo potencial de la moto. Pero pensábamos que tendría más dificultades, expone Jarvis, que, de cualquier forma, no catalogaría como un "fracaso" el que Quartararo no se corone este fin de semana en Valencia: "diría que sería más una oportunidad perdida".

Llegado el momento de buscar una explicación a la remontada de Bagnaia y a la falta de resistencia del actual campeón por falta de herramientas, el jefe de la escudería de Iwata se ampara en el despliegue que ha hecho Ducati, que copa un tercio de la parrilla, con el beneficio que ello supone en términos de recopilación de datos.

"Ducati venía de una moto muy competitiva ya en 2021. Y tener ocho motos, y cinco o seis pilotos rápidos en cada sesión, ofrece una gran cantidad de información. Esa moto dispone de muy buena electrónica, está muy avanzados desde el punto de vista aerodinámico e incorpora un motor muy potente. Es la moto más equilibrada de todas", zanja Jarvis.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images