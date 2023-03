Cargar el reproductor de audio

A mediados de la pasada temporada, Ducati volvió a sorprender con un curioso sistema aerodinámico en el colín de la Desmosedici, una especie de 'cresta', unas alas dispuestas de forma vertical en cada lado de la parte trasera de la moto. La idea de colocar en esa ubicación un alerón la introdujo antes Aprilia, que probó en unos test una ala que recordaba a la de un coche, una idea que quedó aparcada en ese momento, pero no en el olvido.

Honda y KTM fueron a la zaga y ambos copiaron la idea, decantándose por un diseño más parecido al de Ducati. También Yamaha, en el test del pasado mes de noviembre en Valencia, sacó a pista un alerón que fue inmediatamente descartado por Fabio Quartararo.

En el pasado test de Sepang, Yamaha fue el único fabricante que no mostró ningún tipo de solución aerodinámica en esa parte de la moto, pero en Iwata han trabajado a fondo y han traído a Portimao dos piezas, una tipo Ducati y la otra más parecida a la de Aprilia, más tipo Fórmula 1.

"Tenemos dos diseños listos para probar, pero de momento no hemos tenido la ocasión y veremos si durante estos dos días de test en Portimao podemos hacerlo", explicó este viernes Massimo Meregalli a Motorsport.com.

Para Yamaha ahora mismo el colín de la M1 no es su mayor preocupación, y están más centrados en decidir cuál será el cuerpo central del carenado, que es la pieza que debe homologarse y solo puede cambiarse una vez durante toda la temporada.

"Durante estos dos días debemos tomar una decisión importante con el carenado. Tras el test de Sepang nuestros pilotos decidieron posponer la decisión hasta Portimao", explica el director deportivo de Yamaha.

"Han trabajado mucho en la fábrica este invierno, nunca en todos mis años en Yamaha había visto nada igual, una cantidad enorme de piezas para probar. Teníamos varios carenados, con la parte central diferente, y debemos tomar una decisión antes de acabar el test para poder homologarlo", advierte el italiano.

Además de la parte aerodinámica, en Yamaha están preocupados con el rendimiento de la M1 a una sola vuelta.

"En Sepang, de ritmo estábamos bien, pero no así en el time attack, así que debemos trabajar en ese área, tanto Fabio como Frankie (Franco Morbidelli) deben poder rodar, hacer alguna tanda larga. En Sepang había tantas cosas que probar que no podíamos dar más de tres vueltas seguidas y a Fabio eso no le gusta, él prefiere no tocar demasiado la moto durante un fin de semana de carreras", añade.

Centrados en el carenado central y el ataque al tiempo, el tema de la ala trasera pasa a ser secundario. Con el alerón tipo F1 Yamaha busca lograr algo diferente que ofrece la 'cresta' de Ducati, más paso por curva, que la moto gire un poco más, mientras que la Desmosedici busca más estabilidad en la frenada con su apéndice.

"Tenemos dos piezas aquí para probar, pero solo tenemos dos días de test, así que no sé si nos va a dar tiempo. Esa ala no forma parte del paquete que se debe homologar, así que podemos dejarlo para más adelante", concede Meregalli antes de reconocer que la nueva pieza "es verdaderamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora".

Massimo Meregalli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

