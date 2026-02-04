Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Yamaha podría verse abocada a un plan B y volver al motor de 4 cilindros en línea

Un problema técnico en la nueva moto con motor V4 ha obligado a Yamaha a tomar la decisión de suspender su actividad en el test de Sepang; el fabricante busca la raíz del problema.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Añadir como fuente principal
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

A Fabio Quartararo se le paró el martes la moto de forma inesperada

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La caída de Fabio Quartararo el martes en la primera sesión del test de pretemporada oficial de MotoGP per Sepang, y el abandono del corredor francés, con una fractura en un dedo de la mano derecha, tapó un problema importante en la nueva M1 del fabricante de Iwata, que por primera vez ha apostado por un motor V4 para su MotoGP.

Al parecer, la moto se paró durante la sesión de la tarde de forma inesperada y los ingenieros y técnicos del equipo no supieron encontrar el motivo, trasladando las investigaciones a la fábrica de Japón y al cuártela general en Gerno di Lesmo (Italia).

Ante la falta de respuestas, Yamaha tomó la decisión de suspender cautelarmente la actividad en pista, por lo que ninguno de los pilotos disponibles en Sepang, que son: Alex Rins, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller y los probadores Andrea Dovizioso y Augusto Fernández, pudieron salir a rodar en todo el día, causando un retraso muy importante en el desarrollo de esta nueva moto construida de cero para esta temporada.

"Básicamente, después de que ayer la moto de Fabio se parara en la pista, comprobamos que había un problema y no encontramos una solución clara. Tenemos una idea, pero considerando la seguridad de los pilotos, tanto los nuestros como los demás, finalmente decidimos no volver a la pista para comprender realmente cuál es el problema y qué debemos hacer para resolverlo", explicó este miércoles en Sepang el directo técnico de Yamaha, el italiano Max Bartolini.

"Esperamos encontrar el problema y poder volver a pista mañana, los test no han terminado y ojalá se pueda resolver la situación", añadió.

Las Yamaha han permanecido hoy en boxes durante el test de Sepang

Las Yamaha han permanecido hoy en boxes durante el test de Sepang

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por más que sea un motor y una moto completamente nuevas, la situación es alarmante.

"Espero que encontremos una solución. Como dije, aún tenemos que comprobarlo. Estamos en contacto con Japón; Italia acaba de despertar, así que también nos pondremos en contacto con ellos, tenemos que averiguarlo", dijo esta mañana en Sepang, amaneciendo en Europa.

"Sabemos cuál es el problema, lo que no sabemos es qué lo causó, aunque tenemos una idea pero necesitamos la confirmación de la fábrica".

Después de tanto esperar los test para rodar con la nueva V4, los pilotos estaban desolados esta mañana en el paddock de Sepang.

"Lo pilotos reaccionan bastante bien, también porque para nosotros la seguridad es la prioridad. Podemos arreglar una moto, pero no podemos arreglar a un piloto si se cae", como quedó claro con Fabio, por más más que se descarta "absolutamente" que la caída del francés tuviera que ver con este problema.

"La mayor pérdida es tener una moto completamente nueva. No tenemos experiencia ni historial, y los pilotos necesitan acostumbrarse porque, claro, nuestros pilotos, excepto Toprak, ya estaban acostumbrados a las otras motos (las de 4 cilindros en línea), así que necesitan ganar tiempo. Además, para nosotros, como técnicos, la referencia de la otra moto es completamente diferente, así que necesitamos aprender también", admite.

"Así que empezamos de cero si no podemos rodar aquí en Sepang es una gran pérdida, pero creo que es parte del juego".

¿Tiene Yamaha un plan B?

Evidentemente para el fabricante japonés no poder seguir adelante con el desarrollo de su nueva moto es un auténtico desastre, ya que este tipo de problemas pueden tener una solución muy sencilla, o por el contrario tener un problema estructural que retrasaría la solución.

Es por ello que Yamaha debe empezar a preparar un plan B, ya que solo faltan 23 días para que arranque el FP1 del Gran Premio de Tailandia, el primero de la temporada.

Massimo Bartolini junto a Quartararo y Rins con las Yamaha de 4 cilindros en línea

Massimo Bartolini junto a Quartararo y Rins con las Yamaha de 4 cilindros en línea

Foto de: Yamaha MotoGP

El propio Bartolini aseguró que existe ese plan, sin dar más detalles, un plan que pasaría por recuperar las motos del año pasado, de cuatro cilindro en línea hasta que se encuentre la raíz del problema y la solución del mismo.

Yamaha es, ahora mismo, el único equipo que está en el rango D de las concesiones en MotoGP. Eso le otorga, entre otras ventajas, poder tener los motores abiertos y más libertas en los test y el número de neumáticos para entrenar.

Así, Yamaha podría empezar la temporada, si se llega a ese extremo, con la moto del año pasado e implementar la V4 cuando esté a punto, algo que no podría hacer ninguno de los otros equipos de MotoGP, que deberán empezar y acabar con el mismo motor que homologuen en Buriram el 26 de febrero, un motor que, además, está congelado en su gran parte.

El problema para Yamaha sería terrible, tanto por imagen como por el desarrollo, ya que en 2027 cambia por completo el reglamento técnico de la clase reina, con nuevas reglas y nuevos neumáticos Pirelli, sustituyendo a Michelin. Eso dejaría al fabricante de Iwata trabajando con tres motos diferentes durante la primera parte del año, y dando argumentos más que convincentes para entender por qué Fabio Quartararo ha firmado ya por Honda.

