Yamaha cree que está "empezando a ver la luz" en MotoGP

Yamaha sostiene que está empezando a "ver la luz" al final del túnel después de la crisis que está viviendo en el Mundial de MotoGP, pero son conscientes de que todavía hay un largo camino por recorrer para alcanzar a la competencia.

La casa de Iwata ha seguido teniendo problemas de rendimiento en la primera mitad de la temporada 2024, en la que sólo ha acabado dos veces entre los 10 primeros en nueve grandes premios disputados. Esto les ha dejado en cuarta posición del Mundial de Constructores, lejos de KTM, con menos de un tercio de los puntos conseguidos por los austriacos (48 frente a 165).

Sin embargo, aunque los números incitan a pensar en un panorama negro, entre bastidores se han producido muchos acontecimientos positivos que sugieren que Yamaha podría estar más cerca de recuperarse de su situación actual.

En los últimos tres meses, los japoneses han conseguido convencer a Fabio Quartararo para que renueve con ellos hasta la temporada 2026, mientras que han atraído a Pramac tras 20 años de unión con Ducati para que se convierta en su equipo satélite con carácter oficial a partir de 2025. También lograron hacerse con los servicios de Max Bartolini, ingeniero de rendimiento de Ducati, antes del inicio de la presente campaña. Yamaha también ha aprovechado el nuevo sistema de concesiones de la clase de las motos pesadas para aportar nuevas mejoras a la M1 en las últimas carreras, con Quartararo y Alex Rins elogiando especialmente un nuevo motor que debutó en Assen, en el pasado GP de Países Bajos.

En una entrevista concedida a la edición alemana de Motorsport.com, el director del equipo Yamaha, Massimo Meregalli, habló de cómo el fabricante nipón ha realizado mejoras claras respecto al año pasado, aunque eso no se refleje en la general del campeonato. "Estamos mejor", dijo. "Durante el invierno hemos podido contratar nuevos ingenieros, y especialmente uno, Max Bartolini, nos está dando un trabajo y un apoyo extraordinarios".

"Ha aportado algunas referencias [de Ducati], pero también ideas y una forma diferente de trabajar. Y estamos en mejor situación que el año pasado, aunque las carreras son cada vez más difíciles, porque la competencia entre los demás es cada vez más dura. Pero estamos viendo que estamos dando pasos. Este año tenemos las concesiones, no hay que estar orgullosos de tenerlas, pero estamos intentando explotarlas", siguió.

"Este tiempo extra que podemos pasar en la pista es útil, si tienes material para probar y si el tiempo [la meteorología] te respalda. Porque hemos tenido muy mala suerte. Básicamente, en cinco días de tests privados, sólo hemos podido tener uno bueno, y fue en Valencia, la semana previa a Assen. Pero realmente aprovechamos esa jornada tanto como pudimos. Y a partir de ese test pudimos llevar las nuevas piezas a Assen".

Al ser preguntado sobre si Yamaha ya ve la luz al final del túnel, no quiso lanzar las campanas al vuelo, pero sí se mostró optimista: "Oh, no [todavía no hemos llegado a ese punto]. Estamos quizás en medio [del túnel]. Pero ya empezamos a ver la luz".

El transalpino también señaló a la electrónica y al peso como los dos principales puntos débiles de la M1 al llegar al ecuador de la temporada. Quartararo ha hablado a menudo de cómo Yamaha se ha quedado atrás en cuanto a software, mientras que tanto el 'Diablo' como Rins han sufrido problemas físicos en el brazo en varias carreras, debido a lo que describieron como una moto "súper pesada".

"La electrónica es sin duda uno de nuestros principales puntos débiles", afirma Meregalli. "Estamos empezando a trabajar en ello. Y el peso de la moto. También es un problema, porque no es sólo el peso [como tal] la causa de esta pesadez", remachó.